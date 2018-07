Na filmovom festivale v Karlových Varoch sa asi vodou otrávilo 40 ľudí

Prípadom sa zaoberajú hygienici, na políciu sa zatiaľ nikto neobrátil. O otrave na festivale informoval portál českej spravodajskej televízie ČT24.

Praha 3. júla (TASR) - Asi 40 ľudí sa na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch počas plynulého víkendu priotrávilo pravdepodobne úžitkovou vodou. Museli vyhľadať pomoc v nemocnici, kde dostali infúzie a lieky, potom boli prepustení. Prípadom sa zaoberajú hygienici, na políciu sa zatiaľ nikto neobrátil. O otrave na festivale informoval portál českej spravodajskej televízie ČT24.



"Zo soboty na nedeľu sme ošetrili 40 jedincov. Prví prišli po jednej hodine ráno so závažnými črevnými ťažkosťami. Zdrojom bola pravdepodobne úžitková voda. Boli to účastníci medzinárodného filmového festivalu, zamestnanci, ale aj niektorí návštevníci," uviedla primárka urgentného príjmu karlovarskej nemocnice Dagmar Märzová.



Ľudia prichádzali do nemocnice s bolesťami, hnačkami a zvracaním.



Po niekoľkohodinovom ambulantnom ošetrení všetkých z nemocnice prepustili, nikto nemusel byť hospitalizovaní.



Prípadom sa začala zaoberať krajská hygienická stanica v Karlových Varoch. Výsledky rozborov vzoriek budú v priebehu niekoľkých dní.



Organizátori festivalu o nákaze vedia. "Nemáme ale v tejto chvíli potvrdené, čo bolo zdrojom ochorenia. Nemáme ani informáciu, že to bolo z vody. Hygienici vykonali niekoľko vyšetrení, ale zatiaľ nemáme výsledky," povedala hovorkyňa festivalu Uljana Donátová.



Jasné nie je ani to, či zdroj nákazy bol skutočne vo vode a v akej, dodala ČT24. Podľa vedúceho produkcie festivalu Petra Lintimera sú festivalové stánky zásobované bežnou pitnou vodou.



Oslovení ľudia, ktorí sa nakazili, verejne hovoriť nechceli. Podľa lekárov ale spomínali práve zlú vodu.