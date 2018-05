Na každoročnej tryzne v českom Terezíne sa zúčastnili stovky ľudí

Tryzny sa každoročne zúčastňujú stovky ľudí. Okrem tých, ktorí Terezínom prešli, aj ich blízki, politici a diplomati.

Praha 20. mája (TASR) - Každoročná tryzna za obete nacizmu sa v nedeľu konala na Národnom cintoríne v Terezíne, kde si ľudia pripomenuli utrpenie obetí tamojšej väznice a židovského geta z čias druhej svetovej vojny. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.



Tryzny sa každoročne zúčastňujú stovky ľudí. Okrem tých, ktorí Terezínom prešli, aj ich blízki, politici a diplomati. Hlavný prejav tohto roku predniesol predseda Poslaneckej snemovne Parlament ČR Radek Vondráček (ANO).



"Nesmieme dopustiť, aby sa niečo také mohlo kedykoľvek opakovať. Nesmieme dopustiť, aby tieto tragické udalosti boli interpretované inak. Je dôležité, aby sme si na príbehoch hrdinov a obetí dokázali zachovať určité memento a to odovzdávali našim deťom," povedal v prejave Vondráček.



Okrem Vondráčka prišiel do Terezína aj český vicepremiér Richard Brabec, niekoľko ministrov, zástupcovia oboch parlamentných komôr, náboženských obcí a organizácií pripomínajúcich odkaz obetí druhej svetovej vojny. Pamiatku obetí si uctili aj zástupcovia diplomatického zboru a viacerých obcí.



Terezínska tryzna sa však po prvý raz od skončenia druhej svetovej vojny konala bez účasti židovských rabínov. Tohto roku totiž pripadla na sviatok Šavuot, ktorý je oslavou darovania tóry Mojžišovi na hore Sinaj. Pravidlá sú pri ňom podobné ako na šabat. Židia nemajú cestovať alebo používať elektrinu.



Nacisti zavliekli v rokoch 1941-45 do terezínskeho geta viac než 155.000 Židov z celej Európy. Viac ako 117.000 z nich sa nedožilo oslobodenia. Väznicou gestapa v terezínskej Malej pevnosti prešlo 32.000 mužov a žien. V Terezíne ich zahynulo 2600, ďalšie tisíce potom v iných nacistických táboroch, napísala na svojej webovej stránke ČT24.