Na ruskej ambasáde v ČR a konzulátoch pôsobí 140 ľudí

Praha 27. marca (TASR) - V Česku pôsobí na ruskej ambasáde a konzulátoch dovedna 140 zamestnancov, diplomatický pas má 53 z nich. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zahraničných vecí. Podľa českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) ide o vysoký počet, ktorý predstavuje bezpečnostné riziko.



Ako v utorok informovala spravodajská televízia ČT24, Rusov je v Prahe oveľa viac než napríklad zástupcov USA alebo Číny. Napríklad Spojené štáty zamestnávajú na veľvyslanectve v Prahe 70 ľudí - o polovicu menej ako Rusko - a 44 z nich sú diplomati. Čínskych diplomatov je v Česku 22.



Rusi tak majú v Česku jedno z najpočetnejších diplomatických zastupiteľstiev, na čo opakovane upozorňujú tamojšie spravodajské služby.



Vo svojej poslednej výročnej správe BIS uviedla, že aktivita ruských tajných služieb na území Česka v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku zosilnila. "Ruské spravodajské služby v ČR dlhodobo disponujú kvalitnou sieťou informačných, prístupových a vplyvových kontaktov, ktorú ďalej rozvíjali. Príslušní Česi neposkytujú ruskej strane utajované informácie, ale vo veľkom rozsahu jej prezrádzajú citlivé interné informácie," uvádza sa vo správe BIS.



Česká Bezpečnostná informačná služba taktiež upozornila, že ruské spravodajské služby, ktoré získavali hlavne citlivé informácie v politickej oblasti, vlani zvýšili aktivitu.



"Väčšina informátorov nebudú žiadni s prepáčením zrekrutovaní špióni, ale ľudia, ktorí nevedomky, počas pracovných obedov a podobne poskytnú nejaké informácie, hoci nemusia mať špionážny charakter, ale môžu byť pre druhú stranu zaujímavé. Ale to sa deje bežne po celom svete," uviedol v tejto súvislosti bývalý český minister zahraničných vecí Jan Kavan.



Český premiér v demisii Andrej Babiš pritom v pondelok oznámil, že v reakcii na prípad bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa otráveného v Británii Česko vyhostí troch ruských diplomatov. Londýn obvinil z tohto útoku Rusko, ktoré to však popiera. Británia už skôr vyhostila 23 ruských diplomatov. Doposiaľ sa ruských diplomatov rozhodlo vyhostiť 22 krajín.