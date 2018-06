Nová Babišova vláda chce zaručiť bezpečnosť a bojovať za české záujmy

PREČÍTAJTE SI AJ: Český prezident vymenoval novú Babišovu vládu

Praha 27. júna (TASR) - Novovymenovaný premiér ČR Andrej Babiš vyhlásil, že jeho vláda chce zaručiť bezpečnosť, bojovať proti nelegálnej migrácií a korupcii a presadzovať české záujmy v Európe. Je tiež odhodlaná prijímať opatrenia zamerané na zlepšenie životnej úrovne, informoval spravodajský server iDNES.cz.Babiš to uviedol po tom, ako český prezident Miloš Zeman vymenoval v stredu ráno jeho novú menšinovú vládu, ktorú za podpory KSČM vytvorilo hnutie ANO s ČSSD.uviedol po druhý raz vymenovaný premiér Babiš podľa iDNES.cz.Zdôraznil tiež, že jeho vláda urobí všetko pre to, aby sa zlepšil život občanov Českej republiky, pretože - ako uviedol -Členovia nového kabinetu ihneď po vymenovaní nasadli do autobusu, ktorý ich odviezol na prvé rokovanie v budove úradu vlády ČR. V priebehu dopoludnia by mal potom premiér uviesť do úradu prvých štyroch ministrov: vnútra, poľnohospodárstva, priemyslu a obchodu a kultúry.povedal vo svojom príhovore Zeman.Avizoval tiež, že v septembri navštívi vládu pri prerokovávaní návrhu štátneho rozpočtu. Členov novovymenovanej vlády zároveň pozval na neformálnu večeru na zámok v Lánoch.vyhlásil prezident, ktorý si na záver ceremoniálu s členmi novej vlády pripil.O dôveru Poslaneckej snemovne chce Babiš požiadať 11. júla. Pozitívny výsledok hlasovania by mala zaistiť KSČM, ktorá bude mať vplyv na vládu prvýkrát od pádu komunistického režimu, píše iDNES.cz.Vláda sa bude v 200-člennej Snemovni opierať o väčšinu 108 poslancov; ANO a ČSSD majú dovedna 93 kresiel.Sociálni demokrati budú mať v kabinete päť ministrov, povedú rezorty vnútra, poľnohospodárstva, práce a sociálnych vecí a kultúry. ČSSD má ešte nárok na ministerstvo zahraničných vecí. Keďže však Zeman odmietol vymenovať do čela rezortu diplomacie kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho, ministerstvo dočasne povedie predseda sociálnych demokratov Jan Hamáček.Hnutie ANO má vo vláde desať kresiel vrátane premiéra. K personálnemu zloženiu vlády má však výhrady KSČM, ktorej ústredný výbor až v sobotu definitívne rozhodne o tom, či bude nový kabinet tolerovať.