V Česku na Sněžke kvôli silnému vetru zastavili lanovku

Praha 10. februára (TASR) - Problémy spôsobuje silný vietor na niektorých miestach Českej republiky, píše spravodajský server televíznej stanice Nova.



Zastavená je podľa tohto zdroja napríklad horná časť lanovky na horu Sněžka a problémy hlási aj diaľnica D1 pri Ostrave. Pred silným vetrom varovali meteorológovia západ Čiech a východ Moravy.



O silnom vetre, ktorý do Česka príde v priebehu nedele a v pondelok, hovoril Hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) už v sobotu.



Výstraha platí predovšetkým v Plzenskom, Karlovarskom, Ústeckom a Libereckom kraji. So silným vetrom by mali počítať aj ľudia v Prahe. Podľa ČHMÚ sa môže vietor objaviť i na severe Moravy a v Sliezsku, píše TV Nova.



"V prehlbujúcej sa brázde nízkeho tlaku vzduchu bude postupovať cez strednú Európu k východu frontálny systém sprevádzaný silnejším vetrom," upozornil v sobotu ústav. Na horách môže rýchlosť vetra dosiahnuť až silu víchrice.



Výstraha meteorológov pred silným vetrom platí až do pondelka 09.00 h, cituje tn.nova.cz.