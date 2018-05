ZÁCHRANNÁ AKCIA: Policajti v Brne ratovali dieťa v rozpálenom aute

Možnej tragédii sa podarilo zabrániť vďaka všímavosti náhodného okoloidúceho.

Brno 29. mája (TASR) - Mestskí policajti v Brne zachránili malé dieťa zo slnkom rozpáleného auta zaparkovaného pred jedným z miestnych nákupných centier. Možnej tragédii sa podarilo zabrániť vďaka všímavosti náhodného okoloidúceho, informoval v utorok spravodajský server Novinky.cz.



Na linku brnianskej mestskej polície zavolal v pondelok podvečer muž, ktorý upozornil, že v zavretom aute, zaparkovanom na priamom slnku, sa nachádza malé dievča. Jeho rodičia išli nakupovať do nákupného centra.



Teplota v tieni v tom čase dosahovala takmer 29 stupňov Celzia a vo vnútri vozidla mohla byť aj o niekoľko desiatok stupňov vyššia. Privolaní členovia hliadky preto urýchlene rozbili okno vozidla a dieťa, u ktorého sa už zrejme prejavovali príznaky prehriatia organizmu, vytiahli von. Následne mu dávali po malých dúškoch vodu a chladili ho mokrými vreckovkami.



"Dievča sedelo vo vnútri zo zvesenou hlavou, ťažko dýchalo a nereagovalo ani na hlasné údery kovovým koncom teleskopického obušku do skla," uviedol hovorca mestskej polície.



Svedok sa najskôr spoločne s ďalšími okoloidúcimi pokúšal nájsť rodičov dievčatka v okolitých obchodoch, avšak neúspešne. Rodičia napokon prišli súčasne so sanitkou. Matka priznala, že boli na nákupoch približne 20 minút.



Záchranári ošetrili dieťa priamo na mieste a odovzdali ho rodičom. Mestskí policajti posunuli prípad štátnej polícii s tým, že majú podozrenie na spáchanie trestného činu.