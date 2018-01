Požiar hotela v centre Prahy si vyžiadal dvoch mŕtvych

Hasiči vyhlásili najvyšší stupeň požiarneho poplachu a aktivovali tzv. traumaplán.

Praha 21. januára (TASR) - Životy dvoch ľudí a deväť zranených si v sobotu vyžiadal požiar štvorhviezdičkového hotela Eurostars David, ktorý sa nachádza v centre českej metropoly Praha na rohu ulíc Náplavní a Záhořanského, informovala spravodajská televízia ČT24.



Hovorkyňa pražských záchranárov uviedla, že záchranári ošetrili deväť osôb, z ktorých tri boli vo vážnom stave a museli ich oživovať, pretože u nich nastala zástava srdca. Z budovy hotela museli evakuovať desiatky ľudí, ktorí sa nadýchali dymu.



Medzi zranenými sú aj dvaja hasiči, ktorí sa prepadli cez podlahu pri zásahu.







Hasiči vyhlásili najvyšší stupeň požiarneho poplachu a aktivovali tzv. traumaplán. Okrem záchranárskych vozov bol nasadený aj policajný vrtuľník a voz Atego na prevoz viacerých zranených.



Do akcie povolali všetky profesionálne jednotky z hlavného mesta i dobrovoľných hasičov, informoval na Twitteri Hasičský záchranný zbor hlavného mesta Prahy. Podľa hasičov išlo o mimoriadne komplikovaný zásah, pretože objekt bol členitý a zadymený.



Ako informovala ČT24, záchranná služba ukončila traumaplán po 20.00 h večer. Redaktor ČT uviedol, že v hoteli sa už nenachádzal žiadny z hostí a zásah hasičov v budove sa skončil.



Hasiči evakuovali zhruba 40 osôb, väčšinou cudzincov. Evakuovaných hostí bez zranení previezli autobusy dopravného podniku do neďalekej školy. Červený kríž im tam v spolupráci s magistrátom zaistil náhradné ubytovanie.



Podľa informácií servera Lidovky.cz začala vnútri hotela horieť zrejme klimatizácia, následne sa dym rozšíril do všetkých podlaží. Presný rozsah požiaru nie je známy.



Na mieste pracuje vyšetrovateľ a obhliadka miesta potrvá minimálne do nedele poludnia.



Polícia celé okolie hotela uzavrela.