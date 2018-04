Predseda ČSSD v piatok navrhne ukončenie rokovaní o koalícii s ANO

Hamáček dodal, že ANO na rokovaniach odmietlo jednak možnosť, že by vo vláde nebol trestne stíhaný líder ANO Andrej Babiš, ale aj variant, že by ČSSD pripadlo ministerstvo vnútra.

Praha 6. apríla (TASR) - Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) a hnutie ANO sa vo štvrtok večer na svojom rokovaní nedohodli na koalícii. Informovala o tom televízna stanica ČT 24.



Televízia uviedla, že najvyšší predstavitelia ANO a ČSSD vo štvrtok večer absolvovali schôdzku, od ktorej si obe strany veľa sľubovali. Na stretnutí sa malo vyjasniť, koľko budú mať sociálni demokrati vo vláde ministrov a ktoré z rezortom im pripadnú. Podľa ČT 24 sa však ČSSD a ANO napokon nedohodli.



Predseda ČSSD Jan Hamáček po večernom rokovaní vyhlásil, že ČSSD podľa všetkého ukončí rokovania s ANO o vytvorení vlády. Konečné rozhodnutie o tom by malo vzísť z piatkového rokovania predsedníctva ČSSD.



Hamáček dodal, že ANO na rokovaniach odmietlo jednak možnosť, že by vo vláde nebol trestne stíhaný líder ANO Andrej Babiš, ale aj variant, že by ČSSD pripadlo ministerstvo vnútra.



"Ponúkli sme, že sme ochotní uvažovať o vládnej spolupráci za predpokladu, že dostaneme poistky - riadenie ministerstva financií či ministerstva vnútra. (…) Ani to nebolo akceptované," informoval Hamáček. V dôsledku toho Hamáček navrhne predsedníctvu ČSSD ukončenie rokovaní s ANO, dodala ČT 24.



Podľa podpredsedsedu ČSSD Jiřího Zimolu táto situácia znamená, že "ČSSD zostáva v opozícii a je jedine na pánovi premiérovi v demisii (Babišovi), aby našiel zodpovedajúce riešenie".