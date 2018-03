Predseda Snemovne reprezentantov USA Ryan vystúpil v českom parlamente

Ryan podľa servera iDNES.cz poďakoval ČR za jej angažovanosť v NATO.

Praha 27. marca (TASR) - Pred členov Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR predstúpil v utorok predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Paul Ryan, ktorý je tretím najvyššie postaveným politikom v USA.



Ryan podľa servera iDNES.cz poďakoval ČR za jej angažovanosť v NATO. Potvrdil záväzok kolektívnej obrany pre všetkých členov Aliancie a odsúdil Rusko za podkopávanie spojenectva aliančných krajín. "Budeme s vami aj naďalej," povedal Ryan, pričom ocenil rozhodnutie českej vlády vyhostiť troch ruských diplomatov ako výraz solidarity po chemickom útoku nervovoparalytickou látkou novičok vo Veľkej Británii, namierenom voči ruskému diplomatovi Sergejovi Skripaľovi a jeho dcére Juliji.



Ryan vo svojom vystúpení vyzdvihol i to, že Česko udržuje ambasádu v Damasku, ktorá pomáha aj Američanom.



Na tlačovej konferencii potvrdil, že sa pri svojich stretnutiach v rámci návštevy ČR zaujímal aj o ruského hackera Jevgenija Nikulina, o ktorého vydanie sa usilujú USA aj Rusko. Ryan verí, že ČR vydá Nikulina do USA. Na jeho vydanie do Ruska tlačil podľa iDNES.cz ministra spravodlivosti Roberta Pelikána z ANO český prezident Miloš Zeman.



Nikulina však zatiaľ nie je možné vydať na stíhanie ani do USA, ani do Ruska. Ústavný súd totiž odložil vykonateľnosť rozhodnutia Mestského súdu v Prahe, ktorý vyslovil prípustnosť vydania údajného hackera do oboch krajín.



Už predtým Ryan v rozhovore pre rozhlasovú stanicu RFE/RL podporil rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa vyhostiť ruských diplomatov pre útok nervovoparalytickou látkou novičok v Británii. USA rozhodli o vyhostení 60 ruských diplomatov.