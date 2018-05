Predsedníctvo ČSSD schválilo kandidátov na ministrov

Rezort zahraničných vecí by strana napriek nesúhlasu prezidenta Miloša Zemana chcela zveriť europoslancovi Miroslavovi Pochemu.

Praha 18. mája (TASR) - Predsedníctvo Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) schválilo v piatok mená piatich svojich kandidátov na posty ministrov v pripravovanej vláde hnutia ANO a ČSSD.



Ministerstvo vnútra by mal riadiť predseda ČSSD Jan Hamáček, ktorý menoslov kandidátov predložil členom predsedníctva.



Rezort zahraničných vecí by strana napriek nesúhlasu prezidenta Miloša Zemana chcela zveriť europoslancovi Miroslavovi Pochemu.



Ministrom pôdohospodárstva by sa mal stať Miroslav Toman, niekdajší člen úradníckej českej vlády premiéra Jiřího Rusnoka. Rezort kultúry by mal riadiť neúspešný kandidát na post predsedu ČSSD, primátor Olomouca Antonín Staněk. Do funkcie ministra práce a sociálnych vecí navrhuje ČSSD bývalého námestníka rezortu Petra Krčála.



Ešte pred piatkovým rokovaním predsedníctva strany sa s odmietavým prezidentovým postojom k jednému z kandidátov zaoberalo grémium strany. Časť vedenia sa zhodla na názore, že personálne obsadenie ministerstiev je záležitosťou premiéra a prezident nemá kandidátov čo odmietať.



Predseda klubu senátorov ČSSD Petr Vícha sa nechal počuť, že prezident by mal akceptovať mená, ktoré navrhne ČSSD. V podobnom duchu sa vyjadril aj šéf frakcie poslancov strany Jan Chvojka.



Informácie priniesol denník Právo a internetový server Novinky.cz.



ČSSD, o ktorej vstupe do vlády s hnutím ANO by definitívne mala rozhodnúť členská základňa vo vnútrostraníckom referende, mieni mená svojich kandidátov konzultovať s premiérom i prezidentom po prípadnom referende, uviedol v piatok Hamáček.