Miloš Zeman vystúpil na 41. zjazde ČSSD, strana si volí nové vedenie

Praha 1. marca (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vystúpil v piatok predpoludním s prejavom v úvode 41. zjazdu Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) v Hradci Králové. Prezident podľa českej spravodajskej televízie ČT24 pred delegátmi sľúbil, že strane dá svoj hlas v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP).



Na zjazde bude predsednícku funkciu obhajovať Jan Hamáček, ktorého pred príchodom na zjazd nepriamo podporil aj samotný Zeman. ČT24 pripomenula, že Hamáček zatiaľ nemá protikandidáta a vzhľadom na podporu krajov pravdepodobne získa dvojročný mandát k ďalšiemu vedenia strany. Očakávania však vzbudzuje voľba podpredsedov ČSSD.



Prezident, podobne ako vlani, oslovil delegátov zjazdu ČSSD osobne. Vo svojom prejave medziiným uviedol, že bude v májových eurovoľbách voliť práve sociálnych demokratov. Podľa vlastných slov to považuje za svoj darček strane. Dúfa, že ako etablovaná strana ČSSD získa v hlasovaní dôstojné miesto a nenechá sa zahanbiť novými subjektmi, napríklad Pirátmi.



Zeman ďalej v Hradci Králové spochybňoval súčasné nízke preferencie sociálnych demokratov. Uviedol, že výskumníkov verejnej mienky považuje za "obchodníkov s dažďom". ČSSD sa môže podľa prezidenta spoliehať na široký okruh svojich voličov, ktorý okrem zamestnancov zahŕňa aj dôchodcov.



Zemana vyjadril tiež presvedčenie, že sociálni demokrati majú mnoho schopných politikov, ale málo si ich vážia.



Miloš Zeman bol členom ČSSD v rokoch 1992-2007, pričom jej predsedom bol v rokoch 1993-2002. So stranou sa však rozišiel v zlom aj v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2003, doplnila ČT24. Prezidentom ČR je od roku 2013.