S telom českého vojaka priviezli z Afganistanu aj jeho psy

Praha 25. októbra (TASR) - Spolu s pozostatkami českého vojenského kynológa Tomáša Procházku, ktorý v pondelok 22. októbra padol na základni v provincii Herát v Afganistane, priviezol armádny špeciál v noci na štvrtok do Česka aj jeho dva psy. Pri smútočnom obrade na letisku ho jeden z nich sprevádzal, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



"Na tej zahraničnej operácii mal Tomáš celkovo dva psy, jedného na strážnu službu a jedného na špeciálne pachové práce so zameraním na výbušniny," povedal náčelník Centra vojenskej kynológie Andrej Vítek.



Prvý pes bol vlčiak, druhý belgický ovčiak. Na obrade na vojenskom letisku Praha-Kbely sa zúčastnil len pes cvičený na výbušniny.



Podľa Vítka je dôvodom to, že pes cvičený na strážnu službu má vyhľadávať a zadržať ľudí, preto je uňho rozvíjaná agresivita. Pes je teda výbušný a v stresovej situácii, akou by preň mohol ceremoniál znamenať, by mohol pohrýzť. "Druhý pes je, naopak, cvičený na pokoj," vysvetlil Vítek.



Špeciál pristál na vojenskom letisku Praha-Kbely v stredu krátko pred polnocou. Okrem padlého 42-ročného vojaka v ňom pricestovali aj dvaja ľahko zranení českí vojaci. Jeden z nich utrpel zranenia pri rovnakom útoku ako Procházka, druhý minulý týždeň v stredu pri explózii.



Ťažko zranený vojak, ktorý sa stal minulý týždeň obeťou výbuchu, zatiaľ zostal v Afganistane, informoval portál Novinky.cz.