V Česku odmietol Senát zdanenie cirkevných reštitúcií

Praha 27. februára (TASR) - Senát ČR v stredu odmietol návrh Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) na zdanenie cirkevných reštitúcií. Novela sa tak váti do Poslaneckej snemovne, kde na prehlasovanie Senátu stačí 101 hlasov, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Ak poslanci senátne veto prehlasujú, členovia hornej komory parlamentu zdanenie napadnú na Ústavnom súde.



Za zamietnutie predlohy hlasovalo 64 zo 74 prítomných senátorov, proti boli dvaja senátori z hnutia ANO a jeden z KSČM.



Zdanenie náhrad cirkvám je jednou z podmienok komunistov pre toleranciu menšinovej vlády ANO a ČSSD. Tieto tri strany majú spolu v 200-člennej snemovni 108 hlasov a Senát tak zrejme prehlasujú, napísali Novinky.cz.



Štát by podľa komunistov mohol zdanením získať každoročne späť približne 308 miliónov zo zhruba dvoch miliárd korún, ktoré cirkvám podľa zákona a následne uzavretých zmlúv posiela. Novela by nebola účinná spätne.



Poslanecká snemovňa schválila zdanenie cirkevných reštitúcií 23. januára. Návrh zákona predložený komunistami podporili vládnuce strany ANO a ČSSD a opozičná SPD.