Sociálni demokrati vraj dostali od ANO ponuku riadiť päť ministerstiev

Podľa servera echo24.cz ponúklo ANO ministerstvo obrany, zahraničných vecí, školstva a kultúry.

Praha 17. apríla (TASR) - Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) dostala od hnutia ANO ponuku na obsadenie piatich vládnych kresiel. Ministrom vnútra v novej vláde by mal byť nestraník, napísal spravodajský server echo24.cz.



Podľa servera ponúklo ANO ministerstvo obrany, zahraničných vecí, školstva a kultúry. V ponuke je aj ministerstvo práce alebo poľnohospodárstva. ČSSD odmietla do piatku ponuku ANO komentovať.



Server echo24.cz neuviedol, odkiaľ uvedené informácie získal.



Ministrom vnútra by mal byť podľa neho nestraník vybraný premiérom v demisii Andrejom Babišom, s ktorým by vyslovili súhlas aj sociálni demokrati. V súčasnosti je ministrom vnútra nestraník Lubomír Metnar.



Prvé rokovania medzi obidvoma stranami skrachovali, keď ČSSD nedostala od Babiša ponuku riadiť ministerstvo vnútra ani financií.