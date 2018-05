Stav lobistu Janouška má charakter nevyliečiteľnej choroby

Janoušek, kedysi vplyvná postava pražskej politiky, bol právoplatne odsúdený na štyri a pol roka väzenia za to, že v marci 2012 svojím autom zrazil ženu a z miesta nehody ušiel.

Praha 16. mája (TASR) - Stav českého lobistu Romana Janouška má charakter nevyliečiteľnej choroby, podmienky výkonu trestu teda možno považovať za rizikové. Ako odpoveď na doplňujúce otázky súdu to podľa Českej televízie uviedla Fakultná nemocnica v Olomouci.



Vo väzení strávil necelého poldruha roka a na jar 2016 mu pobyt vo väznici prerušili pre zlý zdravotný stav. Za mreže sa mal vrátiť koncom novembra, k tomu však nedošlo. Požiadal o odpustenie zvyšku trestu práve kvôli údajným zdravotným problémom, uvádza Česká televízia.



Krajský súd v Brne nakoniec v utorok Janouškov nástup do väzenia odložil o dva roky. Pražský mestský súd, ktorý rozhoduje o úplnom odpustení zvyšku trestu, si ešte predtým vyžiadal lekársky posudok na lobistov zdravotný stav. V aprílovej správe sa konštatovalo, že Janoušek nie je v stave, aby sa do väzenia mohol vrátiť. Súd následne požiadal o doplnenie posudku.