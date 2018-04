Krajský súd v ČR zamietol obnovenie konania v metanolovej kauze

Vo väzbe bol Vacula od septembra 2012 do júla 2014, následne sa presunul do výkonu trestu odňatia slobody. Celkovo už teda absolvoval viac ako päť rokov zo svojho 15-ročného trestu väzenia.

Praha 5. apríla (TASR) - Krajský súd v meste Zlín v ČR zamietol vo štvrtok žiadosť o obnovu konania v hlavnej vetve metanolovej kauzy, ktorú podal hlavný distribútor otráveného alkoholu Jiří Vacula. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. V máji 2014 bol za všeobecné ohrozenie právoplatne odsúdený na 15 rokov väzenia.



Spolu so svojím obhajcom sa snažil donútiť súd, aby obnovil konanie na základe údajných nových dôkazov a skutočností. Objavili sa podľa nich až po vynesení rozsudku nad Vaculom a svedčí okrem iného o tom, že odberateľov jedovatej zmesi od miešačov Rudolfa Fiana a Tomáša Křepelu bolo viac.



Vacula z obce Podkopná Lhota v Zlínskom kraji, ktorý vďaka spolupráci s políciou pomohol metanolovú aféru objasniť, sa podľa pôvodného verdiktu súdu postaral o distribúciu 10.000 litrov otrávenej zmesi metanolu a etanolu medzi ďalších odberateľov.



Vo väzbe bol Vacula od septembra 2012 do júla 2014, následne sa presunul do výkonu trestu odňatia slobody. Celkovo už teda absolvoval viac ako päť rokov zo svojho 15-ročného trestu väzenia.



Obom kľúčovým aktérom zlínskej vetvy metanolovej kauzy Slovákovi Rudolfovi Fianovi a Tomášovi Křepelovi uložil Krajský súd v Zlíne v máji 2014 doživotný trest.