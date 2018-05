Súd v ČR zamietol žiadosť lobistu Janouška o odpustenie zvyšku trestu

Janouška, kedysi vplyvnú postavu pražskej politiky, právoplatne odsúdili na štyri a pol roka väzenia za to, že v marci 2012 svojím autom zrazil ženu a z miesta nehody ušiel.

Praha 28. mája (TASR) - Mestský súd v Prahe zamietol na neverejnom zasadaní žiadosť odsúdeného lobistu Romana Janouška o odpustenie zvyšku trestu. Informoval o tom v pondelok český spravodajský server ČT24.



Janouška, kedysi vplyvnú postavu pražskej politiky, právoplatne odsúdili na štyri a pol roka väzenia za to, že v marci 2012 svojím autom zrazil ženu a z miesta nehody ušiel.



Vo väzení strávil necelého poldruha roka a na jar 2016 mu pobyt vo väznici prerušili pre zlý zdravotný stav. Za mreže sa mal vrátiť koncom novembra, k tomu však nedošlo.



Janoušek požiadal o odpustenie zvyšku trestu práve pre zdravotné problémy, avšak podľa súdu sa nedá spoľahlivo predvídať vývoj zdravotného stavu a je stále možné, že by mohol vo výkone trestu pokračovať.



"Súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že aj keď v prípade odsúdeného ide o nevyliečiteľnú životunebezpečnú chorobu, nedá sa s dostatočnou mierou spoľahlivosti predvídať vývoj zdravotného stavu odsúdeného," uviedla hovorkyňa mestského súdu Markéta Puci.



Podľa verdiktu stále existuje možnosť, že by Janoušek mohol vo výkone trestu pokračovať, aj keď za výrazne sťažených podmienok. Súd zobral taktiež do úvahy, že si odsúdený odsedel iba menšiu časť uloženého trestu. Odpustenie trestu má byť podľa súdu výnimočný nástroj, na ktorý však v tomto prípade nevidí dôvod.



Proti uzneseniu môže Janoušek podať sťažnosť, ktorú by riešil Vrchný súd v Prahe.



Server Novinky.cz pripomína, že Krajský súd v Brne rozhodol tento mesiac o dvojročnom odklade výkonu Janouškovho trestu zo zdravotných dôvodov, ktorý v súčasnosti platí, takže lobista sa zrejme za mreže hneď tak nedostane.