FOTO: Telesné pozostatky kardinála Josefa Berana sú už v Prahe

Vojaci nesú rakvu s telesnými pozostatkami českého kardinála Josefa Berana, ktorú prepravil vojenský špeciál z Vatikána do českej metropoly Prahy, 20. apríla 2018. Kardinál Beran žil od februára 1965 až do svojej smrti 17. mája 1969 v pápežskom internáte Nepoucenum. Rodák z Plzne, dlhoročný arcibiskup pražský a primas český zomrel vo vyhnanstve v Taliansku a bol ako jediný Čech pochovaný po boku pápežov v podzemí Baziliky sv. Petra. Niekdajší československý režim neumožnil jeho návrat do vlasti ani po smrti, aj keď si to Beran želal v poslednej vôli. Rakvu uložia v pondelok 23. apríla v Katedrále sv. Víta.