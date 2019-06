Teploty drvia historické rekordy aj v Česku

Teplotné rekordy boli prekonané na viacerých miestach Českej republiky. V Plzenskom kraji sa to týkalo všetkých staníc, v Olomouckom kraji desiatich z jedenástich dlhodobo merajúcich staníc.

Praha 26. júna (TASR) - V českej obci Doksany v Ústeckom kraji namerali v stredu meteorológovia 38,9 stupňa Celzia. Ide o historicky najvyššiu zaznamenanú júnovú teplotu od začiatku merania v 18. storočí. Pre portál Novinky.cz to uviedla Dagmar Honsová zo spoločnosti Meteopress.



Rekordnú teplotu namerali pred 16.00 h. Padol tak rekord z 22. júna 2000, keď v Brne zaznamenali 38,2 stupňa Celzia.



V Olomouckom kraji zaznamenali najvyššiu teplotu v meste Javorník, a to 34,3 stupňa. Doterajší rekord z roku 2006 bol prekonaný o 0,8 stupňa. Aj v ostatných častiach kraja vládli horúčavy, miestami prekonali i rekordy z roku 1965.



V Karlovarskom kraji malo najvyššiu teplotu okresné mesto Cheb, kde namerali 35,7 stupňa Celzia.



Nový rekord zaznamenalo aj pražské Klementinum, sídlo českej Národnej knižnice, kde sa nachádza aj meteorologická stanica a teploty sa tam zaznamenávajú súvisle od roku 1775 - ortuť teplomera sa tam popoludní vyšplhala až na 36 stupňov. Doterajšia maximálna teplota bola 35,6 stupňa.



Vôbec najvyššiu teplotu v Česku, 40,4 stupňa Celzia, namerali 20. augusta 2012 v meste Dobřichovice pri Prahe, pripomenul portál Novinky.cz.