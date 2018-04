Zomrel strelec z azylového domu v Domažliciach, policajtov odzbrojil

Útočník strelnému poraneniu, ktoré si sám spôsobil, podľahol, dvaja zranení policajti nie sú v ohrození života.

Praha 10. apríla (TASR) - Muž, ktorý postrelil v utorok dvoch policajtov v Domažliciach v českom Plzenskom kraji, odzbrojil túto dvojicu zákona priamo na izbe azylového domu. Vyplýva to zo zistení českého denníka Právo. Strelec následne spáchal samovraždu strelou do hlavy. Prípadom sa začala zaoberať Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov.



Podľa Práva bol psychicky chorý 34-ročný muž pri sanitke, keď na miesto prišla privolaná hliadka. Tá s ním následne odišla pravdepodobne po nejaké veci do izby v azylovom dome, kde muž na policajtov zaútočil a vzal im zbraň. Následne sa z izby ozvala streľba.



Útočník strelnému poraneniu, ktoré si sám spôsobil, podľahol, dvaja zranení policajti nie sú v ohrození života.



Polícia informácie zverejnené spravodajským serverom Novinky.cz nekomentovala.



Na mieste incidentu zasahujú pracovníci odboru vnútornej kontroly a detektívi Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov. "Boli postrelení dvaja policajti a jeden muž zomrel. Strieľalo sa služobnou zbraňou," povedal pre Právo vedúci inšpekcie Ivo Mitáček s tým, že prípadom sa budú zaoberať.



Útočník bol podľa riaditeľa Diecéznej charity v Plzni Jiřího Lodra, ktorá azylový dom prevádzkuje, klient, u ktorého sa zhoršil zdravotný stav a mali ho previesť do nemocnice. V dome býval približne rok a trpel schizofréniou.



Mužov stav sa zhoršil v noci na utorok. Po tom, ako odmietol nastúpiť do sanitky, privolali na pomoc políciu.



Azylový dom Diecéznej charity v Plzni má kapacitu 29 lôžok. Ubytovanie poskytuje dospelým i deťom so sprievodom.