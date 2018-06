V centre Prahy sa zrazili električky, hlásia okolo 20 zranených

Nehoda sa stala pred 13.00 h na frekventovanej Ječnej ulici, kde do seba zozadu narazili dve súpravy.

Praha 29. júna (TASR) - Dve električky sa v piatok popoludní zrazili na zastávke Štěpánska pri Karlovom námestí v Prahe. Na mieste je okolo 20 zranených a okrem špeciálneho záchranárskeho vozidla zasahovalo päť posádok rýchlej zdravotníckej pomoci a jedna lekárska posádka, informovala Česká televízia (ČT).



Nehoda sa podľa portálu Novinky.cz stala okolo 12.45 h na frekventovanej Ječnej ulici, kde do seba narazili dve súpravy - jedna vrazila zozadu do druhej, ktorá stála pred ňou. Cestujúci v súpravách utrpeli len ľahké zranenia, uvádza ČT.



Vodič je v šoku, dychová skúška na alkohol bola uňho negatívna, povedal hovorca polície Jan Daněk. Okolnosti nehody sa vyšetrujú, dodal.



Podľa hovorcu hasičov Martina Kavku zo súprav nebolo treba vyslobodzovať žiadne osoby.



Prevádzka električiek by sa mala obnoviť najskôr o 16.00 h. Všetky električkové linky - okrem linky 23 - sú podľa Pražskej integrovanej dopravy obojsmerne odkláňané cez Nuselské údolie.