V Opave majú prvý prípad postmalarického neurologického syndrómu

Praha/Opava 8. novembra (TASR) - So zrejme prvým prípadom postmalarického neurologického syndrómu sú v týchto dňoch konfrontovaní lekári infekčného oddelenia Sliezskej nemocnice v Opave v Moravskosliezskom kraji ČR.



Práve v ich starostlivosti je 49-ročná pacientka z okolia Bruntálu, ktorá pri návšteve Ugandy nerešpektovala odporúčania lekárov a neužívala antimalariká. Po návrate do vlasti sa u nej objavili symptómy tropickej malárie, z ktorej ju lekári vyliečili. Teraz však zrejme bojuje s príznakmi spomínaného syndrómu.



Pacientkin stav sa po dňoch, na ktoré si po hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti z 25. októbra vôbec nepamätá, zlepšuje.



Už pred hospitalizáciou mala civilným povolaním ošetrovateľka cestujúca za klientmi motorovým vozidlom pocit, že za volantom stráca správny odhad a napokon dospela k záveru, že nemôže riadiť automobil. Objavili sa u nej výpadky pamäte a napokon aj halucinácie s neschopnosťou odlíšiť realitu a sny. To už chorú manžel priviezol do nemocnice.



Ako vyplýva z informácií internetového serveru iDNES.cz s odvolaním sa na primára infekčného oddelenia spomínanej nemocnice v Opave Petra Kümpela, ženu sužovali neoprávnené obavy o životy jej blízkych, napokon bola tak paralyzovaná, že nedokázala vstať z postele a najesť sa.



Začiatkom útrap sa ukázala byť návšteva dcéry v Ugande, kde začiatkom septembra strávila pacientka desať dní. Aj keď ju zaočkovali proti žltej zimnici a žltačke, lieky na prevenciu malárie neužívala. To sa jej napokon stalo osudným, pretože ju počas jednodňového výletu do džungle poštípali komáre a po návrate do ČR sa u nej prejavila najťažšia forma malárie - malaria tropica - čo je životunebezpečné ochorenie, ktoré každoročne neprežije okolo dvoch miliónov ľudí.



Janu po preliečení antimalarikami prepustili domov a keď sa jej zdravotný stav po 20 dňoch opäť zhoršil, lekári sa najskôr domnievali, že sú to symptómy iného infekčného ochorenia. Po odberoch a testoch, ktoré vylúčili postupne viaceré nákazlivé choroby, sa zistilo, že symptómy by mohli naznačovať aj zriedkavo sa vyskytujúci postmalarický neurologický syndróm. Aj keď sa ešte pracuje na definitívnom vylúčení niektorých iných možností, pravdepodobnosť inej diagnózy je podľa primára spomínaného oddelenia minimálna.



Jana sa tak môže považovať za zrejme prvého pacienta so zmienenou diagnózou v ČR.