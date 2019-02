V Prahe bude v období smogu MHD zadarmo

Smog v Prahe pochádza predovšetkým z dopravy a z lokálnych vykurovacích telies na palivo. Magistrát preto pripravuje vyhlášku, ktorá by obmedzovala vykurovanie tuhým palivom.

Praha 25. februára (TASR) - V období vyhlásenej smogovej situácie bude v Prahe jazdiť MHD zdarma. Opatrenie sa bude týkať všetkých druhov dopravy vrátane vlakov. Náklady na jeden deň vyčíslil magistrát na päť miliónov českých korún (194.800 eur). V pondelok o tom rozhodli členovia pražskej radnice, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



"Je to jasný signál, ktorý chceme vyslať smerom k občanom, že v prípade vyhlásenia smogovej situácie sa životné prostredie nachádza v nejakom krízovom stave, ktorý ohrozuje ľudské zdravie," uviedol námestník primátora pre dopravu Adam Scheinherr (Praha sebe).



Cestovanie zdarma ocenia ľudia kupujúci si jednotlivé cestovné lístky, ale držitelia predplatených časových lístkov sa žiadnych úľav nedočkajú - nebolo by to efektívne.



Smogovú situáciu v jednotlivých krajoch vyhlasuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a to v niekoľkých stupňoch. Praha chce MHD zadarmo zavádzať už pri najmiernejšom z nich.



Smog v Prahe pochádza predovšetkým z dopravy a z lokálnych vykurovacích telies na palivo. Magistrát preto pripravuje vyhlášku, ktorá by obmedzovala vykurovanie tuhým palivom.



Náklady, odhadnuté magistrátom na päť miliónov korún za deň, bude mesto kompenzovať dopravcom z rozpočtovej rezervy, vždy raz za štvrťrok. Počet spojov však zrejme posilnený nebude, lebo v metropole je už sieť spojov v podstate na hranici kapacity.



Naposledy bola v Prahe vyhlásená smogová situácia vlani v auguste, keď boli prekročené hodnoty troposférického ozónu.



Podľa štatistík je v Prahe vyhlásený niektorý stupeň smogovej situácie priemerne päť až sedem dní do roka, napísali Novinky.cz.