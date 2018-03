Vláda ČR podporila návrh zákona o referende z dielne ČSSD

Na rozdiel od návrhu strany Sloboda a priama demokracia (SPD) počítajú sociálni demokrati s vyšším počtom podpisov potrebných na iniciovanie referenda.

Praha 27. marca (TASR) - Do českej Poslaneckej snemovne mieri ďalší návrh zákona o referende. Vláda v demisii v utorok podporila príslušnú predlohu z dielne Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), informoval na svojej internetovej stránke Český rozhlas.



Na rozdiel od návrhu strany Sloboda a priama demokracia (SPD) počítajú sociálni demokrati s vyšším počtom podpisov potrebných na iniciovanie referenda. Odmietajú tiež, aby občania mohli hlasovať o medzinárodných zmluvách. Na schválenie ústavného zákona je v Poslaneckej snemovni aj Senáte nutná trojpätinová väčšina.



Sociálni demokrati na rozdiel od SPD Tomia Okamuru nechcú, aby obyvatelia mohli v referende rozhodovať o vystúpení ČR z Európskej únie alebo NATO. V návrhu sa odporúča vylúčiť akékoľvek medzinárodné zmluvy, ktoré sú zložitou a čisto odbornou záležitosťou a všeľudové hlasovanie o tom nie je vhodné.



Obyvatelia by podľa návrhu sociálnych demokratov nemohli referendom schvaľovať ani právne predpisy a rozhodovať o základných právach a slobodách, o štátnom rozpočte a daniach alebo o ustanovovaní a odvolávaní ľudí z funkcií.



Predĺžiť by sa mala aj trojmesačná lehota, v ktorej by vláda musela uviesť, či návrh na konanie referenda spĺňa ústavné podmienky. Ministerstvo vnútra by inak nebolo schopné skontrolovať podpisy, ktorých by podľa predlohy ČSSD muselo byť najmenej 850.000.



Iniciátor referenda by musel získať dostatok podpisov pod petíciu nanajvýš v priebehu 1,5 roka. Výsledok všeľudového hlasovania by bol záväzný len v prípade, že by v ňom odpovedala na položenú otázku kladne či záporne nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, takže aj z tých, ktorí hlasovať neprídu.



Prípustnosť otázky všeľudového hlasovania, ktoré by vyhlasoval prezident ČR, by mohol preskúmať ústavný súd. Podnet by mohla dať vláda alebo skupina poslancov či senátorov.



Vláda schválila aj zľavu na vlaky a autobusy pre seniorov a študentov

Česká vláda v demisii schválila v utorok 75-percentnú zľavu na cestovanie vlakmi a autobusmi platnú pre študentov a seniorov. Zľava by mala začať platiť od 10. júna, keď sa zmenia cestovné poriadky. Zlacnenie cestovného vyjde ČR na zhruba 5,83 miliárd českých korún ročne, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Zľava sa bude týkať študentov do 26 rokov a seniorov nad 65 rokov. České ministerstvo dopravy na ňu z vládnej rozpočtovej rezervy dostane 3,26 miliardy korún. Česká vláda chce takýmto krokom zlepšiť dostupnosť verejnej dopravy. Pôvodne pritom hovorila o cestovnom zdarma, navyše platnom len pre vlaky. Tento model sa však neosvedčil na susednom Slovensku, komentuje server Novinky.cz.



"Výsledkom je nízka kvalita prepravy, chýbajúca konkurencia, ktorá by tlak na zlepšovanie zvyšovala, a neefektívna preprava v réžii štátneho prepravcu," priblížil situáciu v SR Radovan Ďurana, analytik z bratislavského Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS).



Úpravu pôvodného návrhu českej vlády, ktorá počíta namiesto 100-percentnej so 75-percentnou zľavou a jej rozšírením aj na autobusy, kvituje v ČR aj časť dopravcov. "Nastavenie zľavy vo výške 75 percent tiež zabráni nadužívaniu niečoho, čo je úplne zadarmo. Vďaka tomu zostane zachovaná kvalita služieb vo verejnej doprave pre všetky skupiny cestujúcich," myslí si hovorca českej Student Agency Aleš Ondrůj.



Rozhodnutie českej menšinovej vlády v demisii naopak kritizuje opozičná strana ODS. "Motivácia premiéra v demisii je podľa môjho názoru jediná - chce si štedrým rozdávaním štátnych peňazí kúpiť voličov. Iný zmysel v tom nevidím," povedal predseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Zároveň pripomenul negatívne dôsledky zľavy, ktorú zaviedlo Slovensko.



Podľa štatistických údajov sa zľava dotkne asi 1,989 milióna českých dôchodcov. Seniori nad 65 rokov tvoria takmer pätinu českej populácie a bezmála toľko je v krajine i žiakov a študentov.