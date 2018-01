Česká vláda schválila svoj program, chce aj vlaky zadarmo

Z programu naopak vypadla vízia, že o vodičský preukaz by malo byť v budúcnosti možné žiadať aj mimo trvalého bydliska.

Praha 8. januára (TASR) - Česká vláda schválila v pondelok finálnu verziu svojho programového vyhlásenia. Ministri sa zišli na mimoriadnom zasadnutí dva dni pred tým, ako menšinový kabinet Andreja Babiša (ANO) požiada Poslaneckú snemovňu o dôveru. V programovom vyhlásení pribudlo napríklad to, že študenti a seniori by mali mať cestovné na vlak zadarmo, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Dokument má 30 strán. Podľa premiéra Babiša vypadli niektoré formulácie a nadbytočné texty. "Programové vyhlásenie vlády posielame všetkým predsedom parlamentných strán a hnutí," uviedol na tlačovej konferencii.



Prvý vicepremiér a minister životného prostredia Richard Brabec povedal, že v programovom vyhlásení pribudla preambula. "Hovorí, že chceme byť viac videní v Európe, aby sme prestali byť prikyvovači alebo odmietači. Sú v nej veci týkajúce sa dôchodkovej reformy či digitálneho Česka," uviedol Brabec.



V rezorte dopravy vláda plánuje, že študenti a dôchodcovia by mali jazdiť vlakmi zadarmo. "Dospeli sme k názoru, že chceme prijať rozhodnutie, že stanovíme bezplatné užívanie železničného dopravcu pre seniorov starších ako 65 rokov. Doprava na železnici zdarma by mala byť taktiež pre žiakov a študentov do 26 rokov," oznámil Babiš.



Z programu naopak vypadla vízia, že o vodičský preukaz by malo byť v budúcnosti možné žiadať aj mimo trvalého bydliska. Novelu, ktorá to umožní, už totiž schválila minulá Poslanecká snemovňa a platiť bude od tohtoročného júla. Dávať ju do programového vyhlásenia by tak nedávalo zmysel.



Menšinový kabinet predstúpi pred Poslaneckú snemovňu a požiada ju o dôveru v stredu 10. januára. Babiša príde do dolnej komory podporiť aj prezident Miloš Zeman. Podľa doterajších vyjadrení politikov to však vyzerá, že vláda dôveru nedostane. Zeman už avizoval, že v tom prípade poskytne Babišovi na zostavenie vlády aj druhý pokus, dodávajú Novinky.cz.