Vo voľbách do českého Senátu sa najviac darilo demokratom

Druhé kolo volieb, v ktorých sa vyberá tretina senátorov, sprevádzala nízka účasť, hlasovať prišlo len 16,49 % oprávnených voličov.

Praha 13. septembra (TASR) - Z druhého kola volieb tretiny českého Senátu vyšla v sobotu víťazne opozičná Občianska demokratická strana (ODS), ktorá získala deväť kresiel a v Senáte bude mať spolu 16 zástupcov. Informáciu priniesol v sobotu portál iHNed.cz.



Rovnaký počet senátorov bude mať aj Kresťanská a demokratická únia - Československá strana ľudová (KDU-ČSL). Vládne subjekty ANO a Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) získali v druhom kole každá jedno kreslo a v hornej komore budú mať dokopy 20-členné zastúpenie.



"Je to dobrá správa pre občanov, pretože v Senáte budú kvalitné osobnosti," povedal predseda ODS Petr Fiala. Podľa Fialu je to pozitívne aj pre Českú republiku, pretože polokomunistická vláda nebude mať v Senáte väčšinu.



Najsilnejším klubom so 17 senátormi by v hornej komore mali byť senátori hnutia Starostovia a nezávislí (STAN), s čím získavajú aj právo menovať predsedu Senátu. Do Senátu boli zvolení takisto bývalí prezidentskí kandidáti Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer (STAN).



Druhé kolo volieb, v ktorých sa vyberá tretina senátorov, sprevádzala nízka účasť; hlasovať prišlo podľa informácii iHNed.cz. len 16,49 percenta oprávnených voličov.



Prvé kolo tohtoročných senátnych volieb sa konalo 5. a 6. októbra, keď však 50 percent hlasov potrebných na zvolenie získali kandidáti iba v dvoch volebných obvodoch: Jiří Čunek (KDU-ČSL) vo Vsetíne a jeho okolí a nezávislý kandidát Jiří Drahoš v obvode Praha 4. Vo zvyšných 25 obvodoch sa o senátoroch rozhodovalo v druhom kole v dňoch 12.- 13. októbra.



Horná komora českého parlamentu - Senát má 81 členov volených na šesťročné funkčné obdobie. Voľby sa konajú každé dva roky, keď sa obnoví jedna tretina zloženia senátu - čo znamená 27 senátorov.