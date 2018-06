Z kontaktného zooparku pri Prahe utiekla dospelá puma

Pumu podľa svedkov videli na ulici v obci, ako utiekla pred prechádzajúcim autom do lesa.

Praha 29. júna (TASR) - Dospelá puma utiekla vo štvrtok popoludní zo zooparku v obci Zvole v okrese Praha-západ v Stredočeskom kraji. S odvolaním sa na oznámenie riaditeľa zooparku Tomáša Machača o tom informoval spravodajský server Novinky.cz. Úrady upozornili, že ľudia by nemali chodiť von a tomuto miestu sa vyhnúť.



Pumu podľa svedkov videli na ulici v obci, ako utiekla pred prechádzajúcim autom do lesa. Keďže ide o dospelého jedinca, majiteľ o situácii informoval políciu a médiá.



"Situácia je vážna, o možnej agresivite zvieraťa však nie sú informácie. Nezdržujte sa na voľných priestranstvách v okolí zoo a v nadväzujúcom lese," uviedla radnica obce na svojich stránkach.



"Oznámenie sme prijali po jednej hodine popoludní s tým, že ide o dvojročného samca pumy. Podľa slov majiteľa nie je puma nebezpečná," povedal pre Novinky.cz hovorca polície Zdeněk Chalupa.



Po zvierati sa pátra, v teréne je aj riaditeľ zooparku Machač.



"Potrebujeme ho čo najrýchlejšie nájsť, pretože bude vystresované. Ako utieklo, možno vieme, ale zatiaľ to hovoriť nebudeme," povedal pre Novinky Machač s tým, že nejde o rovnakú pumu, ktorá utiekla vlani.



Vlani išlo o sedemmesačné mláďa, ktoré napokon našli. Zviera vtedy utieklo, pretože niekto poškodil výbeh.



Ako vtedy uviedol starosta Zvole Miroslav Stoklasa, riaditeľ zooparku Machač síce má povolenie na chov zvierat, všetky stavby tam však stoja nelegálne. Stavebný úrad vlani Machačovi nariadil stavby odstrániť, čo neurobil.



Kontaktný zoopark Zvole predstavuje ľuďom život exotických zvierat a zdôrazňuje rozdiely života v prírode a v zajatí. Ľudia sa v zooparku tiež dozvedia o možnosti ochrany týchto zvierat.