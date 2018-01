Zeman si robí z ČR hračku, tvrdí Drahoš k opätovnému povereniu Babiša

Vadí mu najmä to, že Zeman pripúšťa vymenovanie Babiša za premiéra aj druhýkrát bez toho, aby bola zaistená podpora v českej Poslaneckej snemovni.

Praha 24. januára (TASR) - Miloš Zeman berie Českú republiku ako hračku a nekoná ako štátnik. V reakcii na opätovné poverenia Andreja Babiša (ANO) rokovaním o zostavení novej vlády to v stredu podľa spravodajského portálu Novinky.cz uviedol prezidentský kandidát Jiří Drahoš.



Jiří Drahoš v rozhovore pre Českú televíziu Zemanovi vyčítal, že s Českou republikou nakladá ako so svojou hračkou a ďalší vývoj plánuje podľa toho, či bude, alebo nebude opäť zvolený za hlavu štátu. Vadí mu najmä to, že Zeman pripúšťa vymenovanie Babiša za premiéra aj druhýkrát bez toho, aby bola zaistená podpora v českej Poslaneckej snemovni.



"On berie Českú republiku tak trochu ako hračku. On hovorí, keď budem zvolený, budem konať takto, keď nebudem zvolený, budem konať takto," pripomenul Drahoš zámery prezidenta a nazval ich "algoritmom podmienených pokračovaní". Zemanovým jediným pevným postojom je podľa Drahoša to, že svoje postoje mení.



"To by štátnik robiť nemal," uviedol bývalý šéf Akadémie vied ČR, podľa ktorého prezidentovi nejde ani tak o občanov a Česko, ako o seba samého. "U Miloša Zemana ma to príliš neprekvapuje," povedal Drahoš, podľa ktorého krajina potrebuje stabilnú vládu s dostatočnou podporou v Poslaneckej snemovni.



Rokovanie o novom českom vládnom kabinete sa časovo prekrýva s prezidentskými voľbami a koncom prezidentského mandátu. Táto skutočnosť má podľa portálu Novinky.cz zjavne vplyv aj na správanie prezidenta Zemana, ktorý poskytol aj druhý pokus o zostavenie vlády šéfovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi.



Jiřímu Drahošovi, rovnako ako väčšine politických strán v českom parlamente, prekáža trestne stíhaný politik na čele vlády. Babiš je trestne stíhaný v kauze Čapí hnízdo, v súvislosti s ktorou sa mal dopustiť dotačného podvodu vo výške približne 50 miliónov korún (takmer dva milióny eur). Podľa Drahoša by situácii pomohlo, keby hnutie ANO, ktoré zvíťazilo vo voľbách, nominovalo do funkcie premiéra niekoho iného.



Zeman opätovné poverenie Babiša zostavením vlády avizoval v utorok počas duelu s protikandidátom na televízii Prima. Napriek svojmu predchádzajúcemu vyjadreniu však uviedol, že ak svoj mandát neobháji, vymenuje Babiša za premiéra druhýkrát vo februári aj bez toho, aby od neho mal záruku 101 hlasov. V takom prípade by Drahoš, ak by sa stal prezidentom, už nemal veľa možností na ovplyvnenie ďalšieho vývoja.