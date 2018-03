Zeman udelil milosť mužovi, ktorý pri nehode zabil manželku a syna

Podľa prezidentovho hovorcu Jiřího Ovčáčka bol omilostený muž potrestaný už tým, že pri nehode prišiel o svojich najbližších rodinných príslušníkov.

Praha 1. marca (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vo štvrtok udelil milosť mužovi, ktorí pri dopravnej nehode zabil svoju manželku a syna. Informoval o tom Český rozhlas.



Podľa prezidentovho hovorcu Jiřího Ovčáčka bol omilostený muž potrestaný už tým, že pri nehode prišiel o svojich najbližších rodinných príslušníkov. Jeho ďalšie trestanie by preto Zeman považoval za nadbytočné a kruté.



"Omilostený muž síce svojím činom spôsobil nenapraviteľný následok - smrť dvoch osôb -, ale vzhľadom na to, že išlo o najbližších členov jeho vlastnej rodiny (manželku a syna), tak ich úmrtím je doživotne potrestaný predovšetkým on a jeho druhý maloletý syn," uviedol Ovčáček.



Prezident podľa neho rozhodol o udelení milosti predovšetkým s ohľadom na druhého syna, ktorý pri nehode prišiel o matku a brata a fakticky aj o otca, svoju poslednú najbližšiu osobu, ktorá sa v súčasnosti nachádza vo výkone väzenského trestu.



O udelenie milosti žiadali prezidenta pozostalí, ktorí sa momentálne o nedospelého syna starajú. Za uväzneného muža sa prihováralo aj množstvo ľudí z miesta jeho bydliska.



Zeman zohľadnil aj to, že pri uvedenej dopravnej nehode neboli zranené žiadne ďalšie osoby. Vzal tiež do úvahy skutočnosť, že omilostený muž viedol bezúhonný a riadny občiansky život. Na výkon trestu odňatia slobody nastúpil dobrovoľne a časť z neho si už odsedel.



Prezidentská milosť na nevzťahuje na sedemročný zákaz riadenia motorového vozidla, ktorý odsúdenému mužovi taktiež uložil súd.



Miloš Zeman počas svojho pôsobenia na Pražskom hrade udelil už osem milostí, väčšinou z humanitárnych dôvodov. Výnimkou bolo omilostenie známeho vraha Jiřího Kajínka, ktoré zdôvodnil pochybnosťami sprevádzajúcimi vyšetrovanie tohto prípadu. Zeman tiež vyjadril presvedčenie, že Kajínek strávil za mrežami dostatočne dlhý čas a mohol by sa úspešne resocializovať.