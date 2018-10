Český prezident vyznamená 28. októbra aj herca Jiřího Krampola

Zeman už skôr avizoval, že vyznamená tiež speváka Michala Davida, bývalého tenistu Radka Štěpánka či dvojnásobnú olympijskú víťazku Ester Ledeckú.

Praha 24. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vyznamená 28. októbra na Pražskom Hrade pri príležitosti štátneho sviatku aj herca Jiřího Krampola. Podľa spravodajského portálu Novinky.cz to herec v stredu potvrdil serveru Super.cz.



Krampol priznal, že o vyznamenaní sa dozvedel v utorok od svojho manažéra. "Hrám 61 rokov a mal som za ten čas množstvo rolí, stále aktívne hrám a neuveriteľne ma to teší," uviedol na margo ocenenia 80-ročný herec.



Zeman už skôr avizoval, že vyznamená tiež speváka Michala Davida, bývalého tenistu Radka Štěpánka, dvojnásobnú olympijskú víťazku Ester Ledeckú, bývalú riaditeľku Energetického regulačného úradu Alenu Vitáskovú či učiteľku materskej školy Darinu Nešporovú, a to za záchranu života predškolákov pri vlaňajšej dopravnej nehode.



In memoriam plánuje oceniť československého prvorepublikového politika Antonína Švehlu a tiež trojicu českých vojakov, ktorí v auguste padli v Afganistane.