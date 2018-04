Zo znásilnenia turistky v ČR obvinili 6 cudzincov, údajne z Alžírska

Všetkým šiestich mužom vo veku 20-24 rokov hrozí za trestný čin znásilnenia v druhom odseku trestného zákonníka dva roky až desať rokov väzenia.

Praha 4. apríla (TASR) - Pražskí kriminalisti obvinili v utorok šesť cudzincov zo znásilnenia turistky na izbe hotela na pražskej Náprstkovej ulici v noci na pondelok. Denníku Právo to v stredu povedal hovorca pražskej polície Jan Daněk, informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Všetkým šiestich mužom vo veku 20-24 rokov hrozí za trestný čin znásilnenia v druhom odseku trestného zákonníka dva roky až desať rokov väzenia," uviedol Daněk. Doplnil, že policajti spoločne so štátnym zastupiteľstvom navrhli pre obvinených väzbu, o ktorej bude v stredu rozhodovať súd.



Podľa zistení Práva sú obvinení muži pôvodom z Alžírska, poškodená žena zase z Írska. Táto turistka, narodená v roku 1983, sa podľa polície zoznámila s jedným z týchto mužov večer v nemenovanom pražskom bare. Následne s ním odišla na izbu hotela, kde najprv údajne obojstranne dobrovoľne súložili.



Lenže muž potom zavolal na izbu aj svojich kamarátov, ktorí sa k nemu pridali, čo však žena odmietala. Nepomohlo jej ani to, keď cudzincom podľa zdroja Práva oznámila, že je učiteľka. Podľa následného oznámenia muži írsku občianku znásilnili, polícia ich potom zadržala.



Výsluchy podozrivých prebiehali počas celého utorka, a to až do skorých stredajších ranných hodín. V stredu dopoludnia bol v pláne výsluch poškodenej cudzinky.