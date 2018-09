Zomrel bývalý poslanec ČSSD a signatár Charty 77 Vladimír Laštůvka

V roku 1977 ho vtedajší režim odsúdil na tri a pol roka väzenia za rozvracanie republiky.

Praha 28. septembra (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel vo štvrtok český politik, bývalý poslanec za ČSSD Vladimír Laštůvka. Okrem iného bol signatárom Charty 77 a v roku 1977 ho vtedajší režim odsúdil na tri a pol roka väzenia za rozvracanie republiky. Poslancom bol do roku 2006.



"Sociálny demokrat, politik s nesmiernymi vedomosťami a prehľadom," napísal na Twitteri Jaroslav Foldyna, ktorý bol v minulosti Laštůvkovým poslaneckým asistentom. Informáciu o úmrtí potvrdil aj hovorca strany Petr Vurbs, ktorého v piatok citoval spravodajský portál iDNES.cz.



Na Laštůvku zaspomínal na sociálnych sieťach aj poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek. "Nie som sám, kto prišiel o kamaráta a priateľa, láskavého a rozšafného," napísal.



Laštůvka vyštudoval Fakultu technickej a jadrovej fyziky ČVUT. Pred rokom 1989 sa živil aj ako kurič či betonár. Poslancom sa stal v roku 1990, do Českej národnej rady ho zvolili za stranu Občianske fórum. Od roku 1996 bol v Poslaneckej snemovni, zastával okrem iného funkciu predsedu zahraničného výboru. Poslancom bol do roku 2006.



Vyšetrovacia komisia Českej národnej rady pre otázky lustrácií bol začiatkom 90. rokov Laštůvku pozitívne identifikovala ako informátora Štátnej bezpečnosti (ŠtB) od apríla 1965 do júna 1967. V roku 1967 s ním ŠtB ukončila spoluprácu okrem iného preto, že trvalo otvorene prejavoval nezáujem o ďalšiu spoluprácu.