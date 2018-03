Zomrel Zbyšek Nečas, letec, ktorý sa zúčastnil bitky o Britániu

Po vojne sa Nečas vrátil do vlasti. Nikto z blízkej rodiny však už nebol nažive, a tak zakrátko opäť nastúpil do britského letectva.

Praha 21. marca (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel 15. marca v Británii Zbyšek Nečas-Pemberton, ktorý v druhej svetovej vojne slúžil ako radarový operátor 68. nočnej stíhacej perute britského kráľovského letectva RAF. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.



Nečas utiekol mesiac pred vypuknutím druhej svetovej vojny (1. septembra 1939) ako študent reálneho gymnázia za sesternicou do Anglicka. Briti ho priradili ako rádionavigátora k 68. peruti, ktorej súčasťou bola aj československá letka B flight. Nečas pôsobil na lietadlách Beaufighter a Mosquito, pričom jeho posádka dosiahla niekoľko zostrelov nepriateľských lietadiel.



"S mojím pilotom sme zostrelili prvé nacistické štvormotorové prieskumné lietadlo, ktoré bolo ako lietajúci radar. Celkovo sme mali asi tri zostrely, dve poškodenia, jeden pravdepodobný," uviedol pri príležitosti 65. výročia leteckej bitky o Britániu v roku 2006 Nečas, ktorý vlani spolu s ďalšími veteránmi prijal od českého prezidenta Miloša Zemana Medailu Za Hrdinstvo.



Po vojne sa Nečas vrátil do vlasti. Nikto z blízkej rodiny však už nebol nažive, a tak zakrátko opäť nastúpil do britského letectva. Aby ho Británia ochránila pred komunistickým Československom, pre ktoré mal znalec britskej vojenskej techniky veľkú cenu, britské úrady fingovali Nečasovu smrť. Na to použili úmrtie pilota Johna Pembertona, ktorého meno český letec prevzal. Nečas alias Pemberton už potom v Anglicku zostal.



Po minulom týždni je Emil Boček posledným Čechom, ktorý v druhej svetovej vojne slúžil v RAF. Ten vo februári oslávil 95. narodeniny.