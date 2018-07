Zomrela prvá ponovembrová ministerka spravodlivosti Dagmar Burešová

Ako ministerka spravodlivosti pôsobila v rokoch 1989-90, ako predsedníčka Českej národnej rady v rokoch 1990-92.

Praha 2. júla (TASR) - Prvá ponovembrová československá ministerka spravodlivosti Dagmar Burešová zomrela počas víkendu vo veku 88 rokov. V pondelok to oznámila Česká advokátska komora, ktorú cituje webový spravodajský portál Novinky.cz. Burešová patrila k hlavným osobnostiam ponovembrovej éry.



"V priebehu víkendu odišla do právnického neba prvá dáma českej justície Dagmar Burešová. Výnimočná advokátka, prvá porevolučná ministerka spravodlivosti, predsedníčka Českej národnej rady," uviedla Česká advokátska komora.



Do politiky Burešová vstúpila hneď v decembri 1989, stala sa ministerkou za Občianske fórum (OF). V prvých slobodných voľbách v roku 1990 kandidovala za OF do Českej národnej rady a stala sa jej predsedníčkou. Z vysokej politiky odišla v roku 1992, keď neúspešne kandidovala za Občianske hnutie.



Ako ministerka spravodlivosti pôsobila v rokoch 1989-90, ako predsedníčka Českej národnej rady v rokoch 1990-92.



V období normalizácie obhajovala vyše stovku ľudí, napríklad spisovateľa Milana Kunderu či publicistu Ivana Medka. Zastupovala tiež Libušu Palachovú, matku Jana Palacha, a to v spore s poslancom Vilémom Novým, ktorý o Palachovom upálení v januári 1969 vyhlasoval lži, približujú Novinky.



Burešová sa rozhodla za česť upáleného študenta bojovať, aj keď vedela, že nemôže vyhrať. Tento prípad pripomenul i film poľskej režisérky Agnieszky Hollandovej "Horiaci ker" (2013). Burešovú sledovala a vypočúvala ŠtB. V roku 2002 dostala od vtedajšieho prezidenta Václava Havla Rad T. G. Masaryka.



Burešová žila v Prahe, vyrástla v rodine advokáta Josefa Kubištu. Vyštudovala na Právnickej fakulte Karlovej univerzity. Po štúdiách nastúpila do advokátskej komory a špecializovala sa na pracovné právo. Advokátsku prax ukončila Burešová zo zdravotných dôvodov v roku 2008.