Družicové zábery odhalili v Severnej Kórei tajnú raketovú základňu

Základňa sa nachádza 212 kilometrov severne od demilitarizovanej zóny rozdeľujúcej obe Kórey.

Washington 22. januára (TASR) - Experti odhalili v Severnej Kórei nepriznanú lokalitu, ktorá údajne slúži ako ústredie jedného z tamojších programov zameraných na vývoj balistických striel.



Nález uskutočnený pomocou družicových snímok prichádza len niekoľko týždňov pred očakávaným druhým summitom severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Vietname, kde majú rokovať o denuklearizácii Korejského polostrova. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.



Lokalita s názvom Sino-ri, jedna z 20, ktoré Severná Kórea podľa podozrení nepriznáva, ukrýva raketové strely stredného doletu Rodong-1 použiteľné na konvenčné aj jadrové útoky proti Južnej Kórei, Japonsku a americkému ostrovu Guam, tvrdí sa v správe Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) so sídlom vo Washingtone.



Nález spochybnil záujem Kórejskej ľudovodemokratickej republiky spolupracovať na likvidácii svojho jadrového potenciálu. Základňa sa nachádza 212 kilometrov severne od demilitarizovanej zóny (DMZ) rozdeľujúcej obe Kórey a keďže jej existenciu Pchjongjang nikdy neoznámil, nebola predmetom vyjednávaní o denuklearizácii, uvádza sa v správe CSIS.



Kim a Trump zaznamenali len malý posun vpred odvtedy, ako počas svojho prvého summitu minulý rok v Singapure podpísali vágne koncipované vyhlásenie, ktoré KĽDR zaväzuje k jadrovému odzbrojeniu Kórejského polostrova výmenou za bezpečnostné záruky od Washingtonu, napísal The Guardian.



Inkriminovaná základňa mohla zohrať úlohu aj pri vývoji balistickej strely Pukkuksong-2, ktorú po prvý raz otestovali vo februári 2017, krátko po Trumpovej inaugurácii za šéfa Bieleho domu.