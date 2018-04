ČSSD bude ďalej rokovať o vláde s hnutím ANO, ale zakázala si SPD

Zákaz spolupráce s hnutím Tomia Okamuru bol prijatý jednomyseľne.

Hradec Králové 28. apríla (TASR) - Českí sociálni demokrati sa napriek rozdielnym názorom nakoniec dohodli, že budú pokračovať vo vyjednávaní o vládnej spolupráci s hnutím ANO. Po sobotňajšom rokovaní Ústredného výkonného výboru ČSSD v meste Hradec Králové to oznámil stranícky predseda Jan Hamáček. Širšie vedenie ČSSD si zároveň zakázalo spoluprácu s populistickým hnutím SPD na celoštátnej úrovni, informoval český portál Novinky.cz.



Podobný postoj k SPD žiadajú sociálni demokrati aj od hnutia ANO, teda od prípadného koaličného partnera. ČSSD žiada dokonca i to, aby boli členovia Okamurovho hnutia odvolaní z vedenia snemovne a jej orgánov.



Dôvodom sú výroky predstaviteľov SPD, v ktorých spochybňovali holokaust alebo sa vymedzovali voči členstvu ČR v EÚ.



Ústredný výkonný výbor (ÚVV) sociálnych demokratov ďalej potvrdil návrh predsedníctva usporiadať vnútrostranícke referendum, ktoré by malo zavŕšiť prípadnú vládnu spoluprácu ANO a ČSSD s podporou komunistov. Výbor zatiaľ nerozhodol o znení otázky referenda, ani o jeho termíne.



Predsedníctvo má v pláne vydať k referendu manuál. Platné bude pri minimálne 25-percentnej účasti všetkých 17.500 členov ČSSD v republike. Za spoluprácu v tomto tajnom hlasovaní by sa pri minimálnej účasti muselo vysloviť aspoň 2211 členov, ako vypočítala Česká televízia (ČT).



Účastníci referenda budú hlasovať o tom, či má ČSSD vstúpiť do vládnej koalície s hnutím ANO a za akých podmienok. Tie chce strana doladiť v priebehu budúceho týždňa, napísal portál Novinky.cz.



Spoluprácu s premiérom v demisii a šéfom hnutia ANO Andrejom Babišom odmietali predovšetkým sociálnodemokratickí senátori na čele s predsedom Senátu Milanom Štěchom.