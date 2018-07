ČSSD trvá na nominácii Pocheho do čela rezortu diplomacie

Po rokovaní politického grémia vládnej strany to vyhlásil jej predseda Hamáček, ktorý dočasne riadi rezort diplomacie, pretože prezident Miloš Zeman odmietol Pocheho vymenovať do spomínanej funkcie.

Praha 9. júla (TASR) - Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) naďalej trvá na svojom kandidátovi na post ministra zahraničných vecí Miroslavovi Pochem. Po pondelkovom rokovaní politického grémia vládnej strany to vyhlásil jej predseda Jan Hamáček, ktorý dočasne riadi rezort diplomacie, pretože prezident Miloš Zeman odmietol Pocheho vymenovať do spomínanej funkcie.



Grémium strany sa v tejto súvislosti podľa Hamáčkových slov rozhodlo pre zvolanie mimoriadneho zasadania predsedníctva ČSSD, ktorého termín zatiaľ nestanovili.



Informoval o tom internetový server Novinky.cz.



Z vedenia ČSSD sa však medzičasom ozývajú aj hlasy, že na Pocheho nomináciu by strana mala medzičasom rezignovať, čo napríklad vyhlásil aj prvý podpredseda sociálnych demokratov Jiří Zimola.



Hamáček, ktorý zastáva vo vláde premiéra Andreja Babiša post ministra vnútra, už skôr opakovane vyhlásil, že situácia s jeho poverením riadenia rezortu diplomacie by mala trvať maximálne niekoľko týždňov.



Miroslav Poche pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí ČR vo funkcii politického tajomníka a fakticky rezort riadi napriek námietkam hlavy štátu.