CSU ako prvá schválila koaličnú zmluvu

Mníchov 8. februára (TASR) - Vedenie bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) vo štvrtok jednomyseľne schválilo koaličnú dohodu so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD). CSU sa tým stala prvou z troch strán, ktorá tak urobila, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje zo zasadania predsedníctva strany.



So znením zmluvy vyslovili už v stredu súhlas všetci poslanci Spolkového snemu za CSU. Táto strana pôsobiaca len v spolkovej krajine Bavorsko nebude kvôli zmluve organizovať mimoriadny zjazd ako CDU či hlasovanie členskej základne ako to bude v prípade SPD.



Predseda CSU Horst Seehofer a ďalší poprední predstavitelia strany vyslovili s koaličnou zmluvou spokojnosť. Za úspech považujú to, že do nej presadili okrem iného témy utečeneckej politiky a zníženia daní. Ako pozitívum vidia aj rozšírenie kompetencií ministerstva vnútra, ktoré povedie samotný Seehofer. CSU bude riadiť aj ministerstvá dopravy a digitálnej infraštruktúry, ako aj hospodárskej spolupráce a rozvoja.