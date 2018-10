Cyklón Titli zasiahol východ Indie, evakuovali takmer 300.000 ľudí

Podľa meteorológov cyklón nazývaný Titli, čo znamená Motýľ, sprevádzaný nárazmi vetra s rýchlosťou až 150 kilometrov za hodinu, priniesol do pobrežných oblastí štátu Urísa rozsiahly dážď.

Naí Dillí 11. októbra (TASR) - Takmer 300.000 ľudí premiestnili úrady na východe Indie do vyšších oblastí v dôsledku silného cyklónu, ktorý v oblasti zničil vo štvrtok chatrče, vyvrátil stromy a elektrické stĺpy. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na údaje Indického meteorologického úradu (IMD).



Podľa meteorológov cyklón nazývaný Titli, čo znamená Motýľ, sprevádzaný nárazmi vetra s rýchlosťou až 150 kilometrov za hodinu, priniesol do pobrežných oblastí štátu Urísa rozsiahly dážď. Cyklón tiež zasiahol severné časti susedného štátu Ándhrapradéš.



V štáte Urísa zostali školy zatvorené a obmedzili tam leteckú a železničnú dopravu. Úrady tiež pre ľudí v oblastiach postihnutých cyklónom a povodňami zriadili vyše 800 prístreškov s potravinami a ďalšou náležitou pomocou.



Riaditeľ meteorologického centra v štátnom hlavnom meste Bhuvanéšvar H. R. Bišvás uviedol, že búrka pravdepodobne nestratí na svojej intenzite až do štvrtkového večera.



Indický štát Urísa je náchylný na cyklóny, ktoré sa vytvárajú v Begálskom zálive. V roku 1999 ničivý cyklón zabil vyše 15.000 ľudí.



Bangladéšske pobrežné oblasti tiež dostali varovanie, aby sa pripravili na možné následky tejto búrky. Lodiam nariadili zostať na brehu a premávanie vnútroštátnych trajektov bolo pozastavené.