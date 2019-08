Americké jednotky budú mať podľa Poľska odstrašujúci vplyv

Jacek Czaputowicz, archívne foto. Foto: TASR

Varšava 15. augusta (TASR) - Poľsko sa domnieva, že aj keď americká vojenská prítomnosť v Nemecku posilňuje európsku obranu, jednotky umiestnené ďalej na východ sú dôležitým odstrašujúcim nástrojom proti Rusku. V rozhovore pre agentúru DPA zverejnenom vo štvrtok to uviedol poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz.



"Prítomnosť amerických vojakov v Poľsku hrá veľmi dôležitú odstrašujúcu úlohu, dôležitejšiu ako (majú) americké jednotky (rozmiestnené) ďalej na západ," povedal Czaputowicz.



Varšava očakáva, že USA zvýšia svoju vojenskú prítomnosť v Poľsku o kontingent v sile 4500-5500 vojakov, a to v súlade s vyhlásením podpísaným v roku 2016 prezidentmi Andrzejom Dudom a Donaldom Trumpom.



Napriek zvýšenej vojenskej prítomnosti v Poľsku bude však počet amerických vojakov v tejto krajine oveľa nižší než 35 000 amerických vojakov nasadených v Nemecku. Napriek tomu budú americké sily v Poľsku podľa Czaputowicza pôsobiť ako dôležitý "odstrašujúci prostriedok proti agresívnemu Rusku".



"Rusko si dobre rozmyslí použitie vojenskej sily, keď vidí prítomnosť zahraničných jednotiek, najmä amerických," uviedol Czaputowicz.



Technické podrobnosti o novom nasadení amerických jednotiek v Poľsku, napríklad druh síl a ich umiestnenie, by sa mali dohodnúť počas nadchádzajúcej Trumpovej návštevy v Poľsku, dodal poľský minister podľa DPA.

