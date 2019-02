Czaputowicz: Potrebujeme účinnejšiu EÚ, reformy sú nevyhnutné

Szijjártó vyhlásil, že bruselská byrokracia, ktorá podporuje prisťahovalectvo, bojuje proti Maďarsku a Poľsku, avšak tieto krajiny sa môžu stále na seba vzájomne spoliehať.

Budapešť 27. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) prechádza dôležitým obdobím, čoskoro budú voľby do Európskeho parlamentu, vzniknú nové inštitúcie, vytvoria sa nové rozpočtové rámce, aj preto je dôležité teraz posilniť maďarsko-poľské vzťahy. Podľa agentúry MTI to v stredu vyhlásil v Budapešti šéf poľskej diplomacie Jacek Czaputowicz po schôdzke s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom.



"Potrebujeme silnú a účinnú Úniu, preto sú nevyhnutné reformy," zdôraznil Czaputowicz, ktorý pripomenul, že Poľsko a Maďarsko zastávajú podobný postoj k otázke migrácie. Dodal, že obe krajiny úzko spolupracujú so zoskupením Vyšehradskej štvorky (V4), aby svoje názory dokázali v EÚ účinnejšie presadzovať.



Šéf maďarskej diplomacie pripomenul, že Poľsko i Maďarsko zastávajú názor, že treba pomáhať v tých krajinách, v ktorých problémy sú. Preto sa so spoločnou podporou poľskej a maďarskej vlády pracuje na obnove sirotinca v Sýrii. Poľskí a maďarskí vojaci zas pôjdu bok po boku do Libanonu, kde sa zúčastnia na misii Organizácie Spojených národov (OSN).



V súvislosti so vzájomnými ekonomickými vzťahmi Maďarska a Poľska Szijjártó zdôraznil, že vzájomná výmena tovaru s Poľskom, ktoré je piatym najdôležitejším obchodným partnerom Maďarska, dosiahla vlani desať miliárd eur. Zo spoločných projektov vyzdvihol plánovaný projekt vysokorýchlostnej železnice, ktorá má spojiť Varšavu s Budapešťou.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)