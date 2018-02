Czaputowicz: V Izraeli badať protipoľské nálady

Poľský minister Czaputowicz uviedol, že izraelské vedenie je zodpovedné za bezpečnosť diplomatických misií a Poľsko na zaistení bezpečnosti svojej misie a poľských diplomatov bude trvať.

Varšava 19. februára (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz označil za "poľutovaniahodný" incident z víkendu, keď neznámy páchateľ na budovu poľského veľvyslanectva v Tel Avive namaľoval svastiku a napísal vulgárne protipoľské heslá.



Czaputowicz uviedol, že izraelské vedenie je zodpovedné za bezpečnosť diplomatických misií a Poľsko na zaistení bezpečnosti svojej misie a poľských diplomatov bude trvať.



Dodal, že v súvislosti s týmto incidentom Poľsko zaslalo izraelskej vláde nótu, ktorou žiada o posilnenie bezpečnosti svojho veľvyslanectva a nájdenie vinníkov.



Podľa jeho názoru badať v Izraeli "určité protipoľské nálady", preto vyzval na pokus o zblíženie a návrat k spolupráci oboch krajín. Czaputowicz uviedol, že v danej situácii sú nutné "vzdelávanie, pokojný dialóg a práca historikov".



Vzťahy medzi poľskou vládou a Izraelom sa prudko zhoršili po tom, ako bola v Poľsku parlamentom schválená a prezidentom podpísaná novela zákona o Ústave pamäti národa (IPN). Schválený balík zmien v zákone o IPN stanovuje tri roky väzenia za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" a ďalšie termíny, ktoré možno interpretovať ako pokus pripisovať Poliakom spoluvinu za zločiny nacistického Nemecka vrátane genocídy európskych Židov.



Ďalšiu vlnu pobúrenia v Izraeli vyvolal počas víkendu poľský premiér Mateusz Morawiecki, keď počas diskusie na konferencii v Mníchove vyhlásil, že počas holokaustu existovali aj "židovskí páchatelia".



Morawieckého sa novinár v sobotu opýtal, či by ho Poľsko považovalo za zločinca, ak uverejní, že jeho židovskú rodinu zradili nacistickej tajnej polícii Gestapo jej poľskí susedia.



"Samozrejme, že by to nebolo trestné, ak by ste tam uviedli, že to boli poľskí páchatelia, rovnako ako boli aj židovskí páchatelia, ako boli ruskí páchatelia, či Ukrajinci, nie iba nemeckí páchatelia," odpovedal na otázku poľský premiér.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na to uviedol, že vyjadrenie Morawieckého je poburujúce.



Morawieckého výrok odsúdil aj Svetový židovský kongres. Jeho prezident Ronald S. Lauder reagoval, že ide o "absurdné a útočné" vyjadrenie a požaduje, aby to Poľsko okamžite odvolalo a ospravedlnilo sa.



Minister Czaputowicz však v pondelok uviedol, že "sa veľmi niet za čo ospravedlňovať, stačí vysvetliť". Podľa Ctaputiwicza poľský premiér vyšiel v ústrety organizátorom konferencie a odpovedal po anglicky, pričom (v angličtine) použil slovo, ktorého nuansy sú známe len nositeľom tohto jazyka - Američanom či Britom.



"Všetci vieme, že hovoril o tých, ktorí spolupracovali s nacistami: Poliakoch, Židoch alebo predstaviteľoch iných národností," vyhlásil Czaputowicz.