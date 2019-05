D. Trump: Čína porušila dohodu

Eskalácia napätia medzi Washingtonom a Pekingom má negatívny vplyv na trhy. Wall Street sa popoludní nachádzala hlboko v negatívnom teritóriu.

Panama City 9. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že čínski lídri "porušili dohodu", o ktorej s nimi rokoval. Pritvrdil tak svoju rétoriku pred ďalším kolom obchodných rokovaní, ktoré takisto poznačí zvýšenie ciel na dovoz čínskych tovarov do USA a hrozba odvetných opatrení zo strany Číny.



Trump v stredu (8. 5.) v noci na akcii na Floride uviedol, že čínska delegácia cestuje do Washingtonu, na jej čele je obchodný vyjednávač a vicepremiér Liou Che. "Porušili však dohodu. To nemôžu robiť, tak budú platiť," uviedol Trump.



Peking odmietol Trumpove vyjadrenia, že porušil svoje sľuby. "Čína je dôveryhodným partnerom a dodržiava svoje sľuby a to sa nikdy nezmenilo," povedal novinárom v Pekingu hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng.



Eskalácia napätia medzi Washingtonom a Pekingom má negatívny vplyv na trhy. Wall Street sa popoludní nachádzala hlboko v negatívnom teritóriu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average sa o 16.10 h SELČ nachádzal so stratou 308,44 bodu alebo 1,19 % na úrovni 25.658,89 bodu.