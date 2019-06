D. Trump: Irán by nedokázal uzavrieť Hormuzský prieliv nadlho

Ešte vo štvrtok obvinil Irán z útokov na tankery americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.

Washington 14. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump trval v piatok na tvrdeniach Washingtonu, že za štvrtkové útoky na dva tankery v Ománskom zálive nesie zodpovednosť Irán. Zároveň odmietol, že by mohol Irán v súlade s dávnejšími hrozbami uzavrieť Hormuzský prieliv, kadiaľ prechádza trasa so zásadným významom pre svetový obchod s ropou.



"Urobil to Irán. Viete, urobil to, pretože bolo vidieť ten čln," povedal Trump v rozhovore pre americkú stanicu Fox, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP. Vyjadril sa tak po tom, ako americká armáda zverejnila videozáznam, zachytávajúci údajne iránsky hliadkovací čln, ktorého posádka odstraňuje z jedného z napadnutých tankerov "nevybuchnutú prísavnú mínu".



"Domnievam sa, že jedna z mín neexplodovala a pravdepodobne bolo na nej v podstate všade napísané Irán," vysvetlil prezident Spojených štátov.



Plavba cez Hormuzský prieliv, v ktorého blízkosti sa útoky odohrali, podľa Trumpa nie je ohrozená. "Neuzavrú ho. Neuzavrú ho nadlho a oni to vedia. Bolo im to povedané veľmi dôrazne," vyjadril sa pre Fox.



Ešte vo štvrtok obvinil Irán z útokov na tankery americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Ten označil incident v Ománskom zálive za súčasť širšej kampane Iránu a jeho "zástupcov" proti Spojeným štátom a ich spojencom.



Irán neskôr tieto "nepodložené tvrdenia" Washingtonu "kategoricky" odmietol. Iránska misia pri OSN zároveň tieto útok odsúdila "tým najdôraznejším spôsobom".



Terčom útoku v blízkosti Hormuzského prielivu sa stali ropný tanker Kokuka Courageous, plaviaci sa pod vlajkou Panamy, a tanker Front Altair pod vlajkou Marshallových ostrovov. Podľa regionálnych médií došlo na lodiach k explóziám a požiarom, pričom posádky museli evakuovať.



Incident, pri ktorom boli údajne použité námorné míny, sa odohral mesiac po tom, ako boli terčmi útokov pri brehoch Spojených arabských emirátov iné štyri tankery. Útoky len vystupňovali dlhotrvajúce napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi a ich spojencami v Perzskom zálive.