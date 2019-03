D. Tusk: Do 12. apríla je všetko možné. Dohoda aj rozhodnutie zostať

Predseda Európskej rady opísal v piatok týmito slovami situáciu v súvislosti s tzv. brexitom po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.

Brusel 22. marca (TASR) - Nádej zomiera posledná a do 12. apríla je všetko možné. Predseda Európskej rady Donald Tusk opísal v piatok týmito slovami situáciu v súvislosti s tzv. brexitom po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.



Tusk v rámci zhrňujúcej tlačovej besedy o výsledkoch summitu priznal, že je "veľmi šťastný", že sa premiérom a prezidentom členských krajín EÚ podarilo presadiť do záverov dva termíny pre odklad vystúpenia Británie z Únie - 22. máj pre prípad schválenia dohody o riadenom brexite britským parlamentom alebo 12. apríl, ak Briti aj do tretice túto dohodu odmietnu. V záveroch zo summitu sa uvádza, že v takom prípade je 12. apríl vnímaný ako dátum tzv. tvrdého brexitu, čo znamená odchod Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody.



"Znamená to tiež, že do 12. apríla je možné čokoľvek - dohoda aj dlhý odklad, ak sa Spojené kráľovstvo rozhodne prehodnotiť svoju stratégiu, alebo upustenie od článku 50 (Lisabonskej zmluvy), čo je výsadou vlády Spojeného kráľovstva... Osud brexitu je v rukách našich britských priateľov. Sme pripravení na to najhoršie, ale dúfame v to najlepšie. Nádej zomiera posledná," povedal Tusk pred novinármi.



Upustenie od využitia článku 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý špecifikuje podmienky odchodu z EÚ, môže jednostranne vykonať britská vláda, čo by znamenalo, že krajina z Únie neodíde.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová pred odchodom z Bruselu tiež upozornila, že dôležité bude, ako sa na budúci týždeň v tejto veci vyjadrí britský parlament. "Zatiaľ sme sa vyhli neriadenému odchodu 29. marca," pripomenula pôvodný dátum určený pre brexit. Kancelárka zdôraznila, že do 12. apríla sa ešte uskutoční stretnutie hláv vlád a štátov 27 členských krajín EÚ s britskou premiérkou Theresou Mayovou, pričom na tomto podujatí bude musieť Mayová oznámiť, či sa Spojené kráľovstvo zúčastní alebo nezúčastní na voľbách do Európskeho parlamentu naplánovaných na koniec mája (23. - 26. 5.).



