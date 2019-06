Dacian Ciološ z Rumunska sa stal novým šéfom frakcie Obnovme Európu

Ciološ sa stal šéfom politickej skupiny, ktorá v novom zložení Európskeho parlamentu bude treťou najväčšou, so 108 poslancami v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ.

Brusel 19. júna (TASR) - Bývalého rumunského eurokomisára pre poľnohospodárstvo a expremiéra rumunskej úradníckej vlády Daciana Ciološa zvolili v stredu dopoludnia za predsedu politickej skupiny Obnovme Európu (Renew Europe / RE) v Európskom parlamente (EP). Nová skupina pribratím centristov z platformy vytvorenej francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a poslancov rumunskej liberálnej koalície USR-PLUS nahrádza doterajšiu skupinu liberálov a demokratov vystupujúcu v europarlamente pod značkou ALDE.



Ciološ sa stal šéfom politickej skupiny, ktorá v novom zložení Európskeho parlamentu bude treťou najväčšou, so 108 poslancami v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ. Doterajším šéfom liberálov v EP bol bývalý belgický premiér Guy Verhofstadt.



Ciološ dostal 64 hlasov, kým jeho protikandidátka, holandská europoslankyňa Sophie in 't Veldová 42 hlasov v rámci hlasovania vo vnútri politickej skupiny.



"Som vďačný všetkým kolegom z Obnovme Európu za ich dôveru a podporu. Obnovme Európu je viac ako iba tretia najväčšia skupina v Európskom parlamente. Je to nová nádej pre Európu a všetkých Európanov. Ako jej predseda vložím všetku svoju energiu a úsilie do toho, aby Obnovme Európu bola hmatateľnou realitou pre všetkých občanov, aby táto skupina fungovala hladko a účinne, s konkrétnymi riešeniami pre tých, ktorí do nás vložili nádeje," uviedol Ciološ v správe pre médiá.



Ciološ priznal, že verí v jednotnú Európu od východu na západ a od severu na juh, v inovatívnu a globálne konkurencieschopnú Európu a v Úniu, ktorá chráni svojich občanov, ich slobody a ľudské práva.



"Zameriame sa na to, ako byť bližšie k našim občanom a ako najlepšie riešiť ich legitímne očakávania, od sociálnej ochrany a podnikania až po klímu a energetiku, od migrácie po konkurencieschopnosť a digitálnu transformáciu," naznačil programové tézy frakcie RE. Dodal, že skupina Obnovme Európu bude hrať kľúčovú úlohu pri každej strategickej politickej agende a prinesie aj konkrétne výsledky.



Spresnil tiež, že bez RE nebude možné v EP vytvoriť stabilnú väčšinu, čo dáva liberálom-centristom možnosť bojovať za svoje politické priority a svoj proeurópsky program. "Ten bude musieť byť základom programu budúceho predsedu Európskej komisie, ak chce získať našu podporu," upozornil Ciološ.



Verhofstadt, odchádzajúci líder tejto skupiny, zablahoželal Ciološovi k zvoleniu do funkcie a dodal, že frakcia si zvolila silného proeurópskeho lídra, ktorý zabezpečí, že hlas liberálov a centristov bude vypočutý.



Ciološ spolu s Verhofstadtom už oznámili, že pripravia prvé ustanovujúce stretnutie skupiny v Štrasburgu počas prvého plenárneho zasadnutia europarlamentu v novom zložení.



Spravodajca TASR Jaromír Novak