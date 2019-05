Dačič: Operácia na severe Kosova je neprimeraná, potrebujeme dialóg

Srbský prezident Aleksandar Vučič medzitým uviedol, že špeciálne jednotky kosovskej polície zatkli počas utorňajšej razie na severe krajiny až 28 ľudí - 19 policajtov a deväť civilistov.

Bratislava 28. mája (TASR) - Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič je presvedčený, že počas utorkovej operácie kosovských bezpečnostných síl na Srbmi obývanom severe Kosova bola použitá nadmerná sila. Napriek tomu vyzval na dialóg s Prištinou a implementáciu bruselskej dohody. Dačič to vyhlásil počas tradičného stretnutia ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky (V4) a západného Balkánu, ktoré sa v utorok uskutočnilo v Bratislave.



"Dnešná akcia a dnešné incidenty viedli k zatknutiu 23 osôb v prítomnosti približne 70 vojenských vozidiel, a to zapríčinilo veľmi veľké nepokoje," vyhlásil Dačič, pričom zdôraznil, že pri zásahu bola "použitá nadmerná sila".



Srbský prezident Aleksandar Vučič medzitým uviedol, že špeciálne jednotky kosovskej polície zatkli počas utorňajšej razie na severe krajiny až 28 ľudí - 19 policajtov a deväť civilistov.



Belehrad sa podľa Dačiča spolieha na medzinárodné sily a medzinárodné spoločenstvo, že ochránia Srbov v Kosove. Šéf srbskej diplomacie privítal, že kosovské sily sa už oblasti stiahli a vyzval na návrat k dialógu s cieľom "ďalej implementovať bruselskú dohodu".



Minister zahraničných vecí Kosova Behgjet Pacolli v reakcii na vyhlásenia svojho srbského náprotivku konštatoval, že "kosovský špeciálny prokurátor nariadil operáciu v severnom Kosove, pričom tá bola zameraná proti zločineckým skupinám, úplatkárstvu a čomukoľvek inému, čo môže narušiť životy bežných ľudí". V tejto súvislosti tiež zdôraznil, že "operácia nebola uskutočňovaná len na severe Kosova, ale vo viacerých kosovských mestách".



Za kľúčovú skutočnosť v celom prípade považuje šéf kosovskej diplomacie to, že Priština dodržala svoj záväzok vyplývajúci z bruselskej dohody, a to, že nebude na Srbmi obývaný sever Kosova zasielať príslušníkov kosovských bezpečnostných síl (FSK).



"Dnes tam nebol nikto z FSK. Bola tam len bežná polícia," zdôraznil Behgjet s tým, že určite nešlo o poslednú operáciu takéhoto typu, keďže vláda je odhodlaná "bojovať proti organizovanému zločinu".



Špeciálne jednotky kosovskej polície podnikli v utorok ráno v okolí etnicky rozdeleného mesta Mitrovica ležiaceho na severe Kosova operáciu zameranú proti "organizovanému zločinu". Pri zásahu utrpeli zranenia dvaja policajti.



Kosovskí policajti sa stretli s odporom miestneho obyvateľstva v mestečku Zubin Potok, kde zatýkali šéfa miestnej polície, etnického Srba. Zranení policajti nie sú v ohrození života. Medzi zatknutými je niekoľko policajtov a občanov, uviedla bez uvedenia počtu zadržaných kosovská polícia.



Bruselská dohoda je vzájomná dohoda medzi Srbskom a Kosovom, ktorá bola podpísaná v Bruseli 19. apríla 2013 v dôsledku snahy Európskej únie (EÚ) o normalizáciu vzťahov medzi oboma subjektmi.



Krátko po schválení tejto dohody bola medzi Kosovom a EÚ podpísaná Stabilizačná a asociačná dohoda a so Srbskom boli začaté prístupové rokovania. Vláda v Prištine tiež začala pre severné Kosovo uvoľňovať finančné prostriedky pre investičné projekty.