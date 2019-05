Meghan nerodila doma, tajne ju previezli do pôrodnice, píše Daily Mail

Vojvodkyňu zo Sussexu podľa denníka rýchlo previezli do pôrodnice v takej tajnosti, že o tom údajne nevedeli ani niektorí vysokopostavení členovia britskej kráľovskej rodiny.

Londýn 7. mája (TASR) - Manželka britského princa Harryho, Meghan, snívala, že porodí doma, ale keďže týždeň prenášala, v nedeľu ju Harry a jeho bezpečnostný tím z tzv. Scotland Yardu tajne previezli do londýnskej nemocnice. Tam Meghan v pondelok ráno o 05.26 h miestneho času porodila chlapca. Informácie priniesol v utorok britský denník Daily Mail.



Meghan dopravili do londýnskej, pravdepodobne súkromnej Portlandskej nemocnice, kde "jednoduchý" pôrod stojí do 15.000 libier (17.550 eur). Porodili tam aj princezné Beatrice a Eugenie, dcéry princa Andrewa, ktorý je tretím dieťaťom kráľovnej Alžbety II., uviedol Daily Mail.



Nie je známe, či 37-ročnej Meghan pôrod umelo vyvolali, ale zdroje tvrdia, že v nemocnici zostala celú noc a v pondelok ráno dieťa porodila. Vážilo 3,26 kilogramu. Pri pôrode prvého dieťaťa bol aj nadšený princ Harry (34), dodal Daily Mail.



Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu žijú v sídle Frogmore House na pozemku Windsorského zámku, ktorý je vzdialený len 30 kilometrov od Londýna.