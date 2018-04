Pár dní pred otravou získala Skripaľová prístup k záhadnému kontu

Napísal to v utorok britský denník Daily Mirror.

Moskva/Londýn 3. apríla (TASR) - Dcéra dvojitého agenta Sergeja Skripaľa bola otrávená krátko po tom, ako získala prístup k tajnému bankovému účtu so 150.000 librami pochádzajúcimi z predaja domu v spoluvlastníctve jej nebohého brata Alexandra. Napísal to v utorok britský denník Daily Mirror.



Alexandr Skripaľ zomrel vlani v Petrohrade za nevyjasnených okolností, dodal Daily Mirror.



Spomínaná suma, ktorá je teraz uložená v nemenovanej ruskej banke, pochádza z predaja domu v Británii, ktorý Alexandr Skripaľ svojho času kúpil so svojou vtedajšou manželkou Nataľjou, dcérou príslušníka ruskej vojenskej rozviedky GRU.



Nataľjiným otcom je plukovník GRU Gennadij Griščenko, ktorý bol blízkym priateľom Sergeja Skripaľa. Všetky kontakty s ním však prerušil, keď sa ukázalo, že Skripaľ spolupracoval aj s britskou tajnou službou MI6. Vzťah Griščenkovej dcéry so Skripaľovým synom Alexandrom napriek tomu pokračoval. Ich manželstvo sa však skončilo rozvodom, po ktorom sa Nataľja vydala za tenisového trénera z Walesu pôsobiaceho na Cypre.



Dom nadobudnutý v manželstve so Skripaľom Nataľja predala a polovicu sumy zaň poukázala na účet, ku ktorému mal prístup otec jej exmanžela Sergej Skripaľ. Ten koncom februára splnomocnil svoju dcéru Juliju, aby mala prístup k spomínanému účtu v ruskej banke a mohla manipulovať s peniazmi na ňom.



Existenciu tohto "tajného bankového účtu" zverejnila Skripaľova neter Viktorija, ktorá by tento týždeň mala odcestovať do Británie a v nemocnici v Salisbury navštíviť Juliju Skripaľovú.



Rodina s Julijou od jej otrávenia nekomunikovala ani telefonicky, ani prostredníctvom sociálnych sietí. O súčasnom zdravotnom stave svojej sesternice vie len to, čo jej povedali ruskí diplomati - že Julija otvorila oči, môže jesť a piť a povedala už aj pár slov. Sergej Skripaľ je stále v kóme.



Daily Mirror vo svojom článku spomína aj obavy, ktoré u Viktorije vyvoláva jej "nemenovaný záhadný priateľ", za ktorého sa Julija Skripaľová chcela vydať. Pár žil spolu v moskovskom byte Sergeja Skripaľa. Mladík nikdy nemal záujem o kontakt s Julijinými príbuznými. Nevyjadril sa ani k súčasnej situácii a jej zdravotnému stavu.



Ruské denníky podľa Daily Mirroru naznačujú, že Julijin priateľ a jeho matka pracujú pre spoločnosť, ktorá má napojenie na ruské tajné služby. Viktorija tvrdí, že matka Julijinho snúbenca bola proti tomu, aby si jej syn zobral za manželku dcéru "zradcu" Sergeja Skripaľa.