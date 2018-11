Daily Sabah: Vrahovia rozpustili telo novinára v kyseline a vyliali

Podľa tureckých úradov Chášukdžího zavraždili 2. októbra hneď po príchode na saudskoarabský konzulát v Istanbule, kde si chcel prevziať dokumenty potrebné na blížiaci sa sobáš s jeho tureckou snúbenicou.

Ankara 10. novembra (TASR) - Turecko poskytlo nahrávky súvisiace s vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího z 2. októbra aj Rijádu, Parížu, Washingtonu a ďalším metropolám, oznámil v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Nahrávky sme im poskytli, dali sme ich Saudskej Arábii, dali sme ich Washingtonu, Nemcom, Francúzom, Angličanom," spresnil Erdogan v televíznom prejave.



"Vypočuli si rozhovory, ktoré tu prebehli; poznajú ich," povedal turecký prezident, ale zdôraznil, že k nahrávkam nepridali žiadne písomné dokumenty.



Erdogan neuviedol v televíznom prejave žiadne podrobnosti o konkrétnom obsahu nahrávok.



Podľa tureckých úradov Chášukdžího zavraždili 2. októbra hneď po príchode na saudskoarabský konzulát v Istanbule, kde si chcel prevziať dokumenty potrebné na blížiaci sa sobáš s jeho tureckou snúbenicou.



Saudská Arábia po opakovanom popieraní zločinu nakoniec priznala, že 59-ročného novinára zavraždili jej agenti pri svojvoľnej "zločineckej operácii".



Turecký provládny denník Daily Sabah v sobotu už skôr priniesol informáciu, že Chášukdžího vrahovia rozpustili jeho telo v kyseline a vyliali do odvodňovacieho kanála.



Vzorky odobraté z odtokových rúr na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule ukázali stopy kyseliny, napísal denník Daily Sabah bez uvedenia zdrojov týchto informácií.



Erdogan, ktorý mal namierené do Francúzska na spomienkové oslavy 100. výročia konca prvej svetovej vojny, obvinil z nariadenia zločinu "najvyššie úrovne" saudskoarabskej vlády.



Niektorí predstavitelia ukázali prstom na všemocného korunného princa Muhammada bin Salmána. Niektorí analytici tvrdia, že Ankara sa snaží tohto dediča vytlačiť z okruhu možných následníkov kráľa a nechce, aby moc v Rijáde prevzal on.



Erdogan neobvinil korunného princa, ale povedal, že "ani na sekundu neveril", že zločin nariadil saudskoarabský kráľ Salmán.



Niektoré turecké médiá a predstavitelia už celé týždne tvrdia, že Ankara vlastní zvukovú nahrávku vraždy a poskytla ju aj šéfke americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Gine Haspelovej, keď koncom minulého mesiaca navštívila Turecko.



Existencia takejto nahrávky nebola nikdy oficiálne potvrdená.



Turecko tvrdí, že Chášukdžího po vstupe na konzulát zaškrtili a rozštvrtili členovia vražedného komanda vyslaného zo Saudskej Arábie. Turecké médiá už skôr priniesli aj správy, podľa ktorých jeho telo bolo zrejme chemicky "rozpustené". Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený.



Chášukdží (59) bol kritikom vplyvného saudskoarabského korunného princa, žil v dobrovoľnom exile v USA a bol prispievateľom denníka Washington Post.